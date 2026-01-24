Відео
Який светр обрати на весну — стильна деталь базового гардероба

Дата публікації: 24 січня 2026 16:32
Наймодніший светр весни — акцент, без якого образ втрачає шарм
Елегантна жінка в сірому светрі. Фото: freepik

Легкий, прозорий і водночас теплий – светр-павутинка стає тим елементом гардеробу, який можна носити щодня і водночас відчувати себе трохи святково. Його ажурна структура робить образ повітряним, а багатошаровість дозволяє експериментувати з речами, що вже є у вашій шафі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Светр-павутинка — з чим носити

Светр-павутинка — це не просто одяг, а можливість грати з текстурами і силуетами. Він може бути з мохеру, вовни або суміші синтетики, щоб легше тримав форму. Через свою тонкість він не обтяжує ідею образу, тож надягати його можна зверху будь-чого: від майки до сорочки. 

Светр-павутинка буде в тренді весною
Светр-павутинка ніжного кольору. Фото з Instagram

Для повсякденного образу під светр можна обрати джинси з будь-якого фасону або класичні брюки. Якщо поєднати його з мініспідницею або легкою сукнею, образ набуває легкої романтичності, яка пасує і для кави з друзями, і для вечірньої прогулянки. Для офісу можна обрати шаруватість: бавовняна сорочка під светром-павутинкою буде мати оригінальний вигляд з дотримання дрес-коду.

Cветр, який буде мати оригінальний вигляд
Светр-павутинка в рожевому кольорі. Фото з Instagram

Взуття можна варіювати залежно від настрою і пори року. Легкі кеди додадуть невимушеності, грубі черевики — трохи бунтарського духу, а ботфорти зроблять образ витонченим. Нижня частина гардеробу краще залишати спокійною: скінні джинси, прямі брюки чи шорти не відволікають уваги від текстури светра.

Светр, що будуть усі носити весною
Светр в стильному образі. Фото з Instagram

Що одягти під светр

Тут простір для фантазії. Топи, майки, бюстгальтери — головне, щоб вони підкреслювали легкість і прозорість фактури. Контрастна білизна теж може стати несподіваним акцентом, який оживляє образ і робить його більш виразним.

мода тренди речі весна стиль светр
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
