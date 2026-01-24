Видео
Какой свитер выбрать на весну — модная деталь базового гардероба

Дата публикации 24 января 2026 16:32
Самый модный свитер весны — акцент, без которого образ теряет шарм
Элегантная женщина в сером свитере. Фото: freepik

Легкий, прозрачный и одновременно теплый — свитер-паутинка становится тем элементом гардероба, который можно носить ежедневно и одновременно чувствовать себя немного празднично. Его ажурная структура делает образ воздушным, а многослойность позволяет экспериментировать с вещами, которые уже есть в вашем шкафу.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Свитер-паутинка — с чем носить

Свитер-паутинка — это не просто одежда, а возможность играть с текстурами и силуэтами. Он может быть из мохера, шерсти или смеси синтетики, чтобы легче держал форму. Из-за своей тонкости он не утяжеляет идею образа, так что надевать его можно поверх чего угодно: от майки до рубашки.

Светр-павутинка буде в тренді весною
Свитер-паутинка нежного цвета. Фото из Instagram

Для повседневного образа под свитер можно выбрать джинсы любого фасона или классические брюки. Если совместить его с мини-юбкой или легким платьем, образ приобретает легкую романтичность, которая подходит и для кофе с друзьями, и для вечерней прогулки. Для офиса можно выбрать слоистость: хлопковая рубашка под свитером-паутинкой будет оригинально смотреться с соблюдением дресс-кода.

Cветр, який буде мати оригінальний вигляд
Свитер-паутинка в розовом цвете. Фото из Instagram

Обувь можно варьировать в зависимости от настроения и времени года. Легкие кеды добавят непринужденности, грубые ботинки — немного бунтарского духа, а ботфорты сделают образ утонченным. Нижнюю часть гардероба лучше оставлять спокойной: скинни джинсы, прямые брюки или шорты не отвлекают внимания от текстуры свитера.

Светр, що будуть усі носити весною
Свитер в стильном образе. Фото из Instagram

Что надеть под свитер

Здесь простор для фантазии. Топы, майки, бюстгальтеры — главное, чтобы они подчеркивали легкость и прозрачность фактуры. Контрастное белье тоже может стать неожиданным акцентом, который оживляет образ и делает его более выразительным.

Ранее мы писали о том, как создать модные образы с пуховиком. Будете выглядеть элегантно.

Также мы сообщали о других базовых вещах гардероба, которые будут актуальны не один сезон.

мода тренды вещи весна стиль свитер
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
