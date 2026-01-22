Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Стильные комбинации с пуховиком, что выбирают модницы этой зимой

Стильные комбинации с пуховиком, что выбирают модницы этой зимой

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:39
Модные способы носить пуховики в этом сезоне — актуальные тренды 2026 года
Девушка в пуховике. Фото: freepik

Кажется, последние годы все говорят, что для "дорогого вида" нужны пальто, дубленки или шубы. Пуховики, мол, не вписываются в модные образы. На самом деле все наоборот: они не только спасают от зимней непогоды, но и дают множество шансов играть с формами, фактурами и цветами.

Об этом пишет издание Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Пуховик — это базовая вещь, которая позволяет не мерзнуть и при этом не потерять вкус в стиле. Конечно, самый простой вариант — джинсы и куртка, но даже его можно сделать интересным, если добавить аксессуары или неожиданное наслоение.

С чем носить пуховик этой зимой

Средняя длина пуховика, например, подойдет к миди-юбке, термолеггинсам и высоким сапогам. А принт или насыщенный цвет куртки легко становится акцентом в луке, если вокруг подобрать спокойные оттенки.

Елегантний образ з пуховиком та спідницею
Образы с юбкой. Фото: кадр из видео

Стилисты отмечают, что пуховики больше не ассоциируются с массовой, оверсайз одеждой. Дизайнер Вера Вонг неоднократно отмечала, что современная дутка может выглядеть изящно, если учесть пропорции и игру фактур. Например, пуховик в сочетании с мягким трикотажем или фактурными перчатками создает объемный, но сбалансированный силуэт.

Стилісти розповіли, як стилізувати пуховик
Пуховик с интересными фактурами. Фото: кадр из видео

Мода на зимние слои снова возвращает внимание к деталям. Добавьте яркий шарф к пуховику и образ сразу обретает уютную нотку. Средние юбки и обтягивающие сапоги превращают пуховик в часть продуманного образа, а цветной деним или аксессуары в тон низу делают его молодежным и свежим.

Пуховик в центрі образу
Яркие образы. Фото: кадр из видео

Не забывайте и про брюки: клетчатые или плотные ткани добавляют настроения, а леггинсы из Moon Boot подчеркивают спортивный вайб зимнего дня. Ключ в том, чтобы пуховик не был просто "теплым щитом", а частью игры с текстурами и пропорциями, где вы сами будете решать, что хотите показать: цвет, форму или настроение.

Теперь пуховик не ограничение, а возможность играть с образом.

Какие еще тренды актуальны этой зимой

Ранее мы писали о том, что брюки в стиле 70-х снова стали популярными этой зимой. Они прекрасно подойдут для различных выходов.

Также мы сообщали, какие базовые женские вещи никогда не выйдут из моды, поэтому должны быть в гардеробе каждой.

мода зима образ куртка верхняя одежда
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации