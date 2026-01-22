Модные способы носить пуховики в этом сезоне — актуальные тренды 2026 года

Девушка в пуховике. Фото: freepik

Кажется, последние годы все говорят, что для "дорогого вида" нужны пальто, дубленки или шубы. Пуховики, мол, не вписываются в модные образы. На самом деле все наоборот: они не только спасают от зимней непогоды, но и дают множество шансов играть с формами, фактурами и цветами.

Об этом пишет издание Cosmopolitan.

Пуховик — это базовая вещь, которая позволяет не мерзнуть и при этом не потерять вкус в стиле. Конечно, самый простой вариант — джинсы и куртка, но даже его можно сделать интересным, если добавить аксессуары или неожиданное наслоение.

С чем носить пуховик этой зимой

Средняя длина пуховика, например, подойдет к миди-юбке, термолеггинсам и высоким сапогам. А принт или насыщенный цвет куртки легко становится акцентом в луке, если вокруг подобрать спокойные оттенки.

Образы с юбкой. Фото: кадр из видео

Стилисты отмечают, что пуховики больше не ассоциируются с массовой, оверсайз одеждой. Дизайнер Вера Вонг неоднократно отмечала, что современная дутка может выглядеть изящно, если учесть пропорции и игру фактур. Например, пуховик в сочетании с мягким трикотажем или фактурными перчатками создает объемный, но сбалансированный силуэт.

Пуховик с интересными фактурами. Фото: кадр из видео

Мода на зимние слои снова возвращает внимание к деталям. Добавьте яркий шарф к пуховику и образ сразу обретает уютную нотку. Средние юбки и обтягивающие сапоги превращают пуховик в часть продуманного образа, а цветной деним или аксессуары в тон низу делают его молодежным и свежим.

Яркие образы. Фото: кадр из видео

Не забывайте и про брюки: клетчатые или плотные ткани добавляют настроения, а леггинсы из Moon Boot подчеркивают спортивный вайб зимнего дня. Ключ в том, чтобы пуховик не был просто "теплым щитом", а частью игры с текстурами и пропорциями, где вы сами будете решать, что хотите показать: цвет, форму или настроение.

Теперь пуховик не ограничение, а возможность играть с образом.

Какие еще тренды актуальны этой зимой

