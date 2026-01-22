Відео
Головна Культ Стильні комбінації з пуховиком, які обирають модниці цієї зими

Стильні комбінації з пуховиком, які обирають модниці цієї зими

Дата публікації: 22 січня 2026 12:39
Модні способи носити пуховики цього сезону — актуальні тренди 2026 року
Дівчина в пуховику. Фото: freepik

Здається, останні роки всі говорять, що для "дорогого вигляду" потрібні пальта, дублянки або шуби. Пуховики, мовляв, не вписуються у модні образи. Насправді все навпаки: вони не тільки рятують від зимової негоди, а й дають безліч шансів грати з формами, фактурами та кольорами.

Про це пише видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Пуховик — це базова річ, яка дозволяє не мерзнути і водночас не втратити смак у стилі. Звісно, найпростіший варіант — джинси та куртка, але навіть його можна зробити цікавим, якщо додати аксесуари або несподіване нашарування.

З чим носити пуховик цієї зими

Середня довжина пуховика, наприклад, підійде до мідіспідниці, термолегінсів та високих чобіт. А принт або насичений колір куртки легко стає акцентом у луці, якщо навколо підібрати спокійні відтінки.

Елегантний образ з пуховиком та спідницею
Образи зі спідницею. Фото: кадр з відео

Стилісти наголошують, що пуховики більше не асоціюються з масовим, оверсайз одягом. Дизайнерка Віра Вонг неодноразово зазначала, що сучасна дутка може мати витончений вигляд, якщо врахувати пропорції та гру фактур. Наприклад, пуховик у поєднанні з м’яким трикотажем або фактурними рукавичками створює об’ємний, але збалансований силует.

Стилісти розповіли, як стилізувати пуховик
Пуховик з цікавими фактурами. Фото: кадр з відео

Мода на зимові шари знову повертає увагу до деталей. Додайте яскравий шарф до пуховика і образ відразу отримує затишну нотку. Середні спідниці та обтислі чоботи перетворюють пуховик на частину продуманого образу, а кольоровий денім або аксесуари в тон низу роблять його молодіжним і свіжим.

Пуховик в центрі образу
Яскраві образи. Фото: кадр з відео

Не забувайте і про штани: картаті або щільні тканини додають настрою, а легінси з Moon Boot підкреслюють спортивний вайб зимового дня. Ключ у тому, щоб пуховик не був просто "теплим щитом", а частиною гри з текстурами та пропорціями, де ви самі вирішуватимете, що хочете показати: колір, форму чи настрій.

Тепер пуховик не обмеження, а можливість грати з образом.

Які ще тренди актуальні цієї зими

Раніше ми писали про те, що штани в стилі 70-х знову стали популярними цієї зими. Вони чудово підійдуть для різних виходів.

Також ми повідомляли, які базові жіночі речі ніколи не вийдуть з моди, тому мають бути в гардеробі кожної.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
