Возвращение культовых вещей 80-х — что будут носить в 2026 году

Красивая девушка в пиджаке. Фото: freepik

Мода любит возвращаться, и вещи, которые когда-то казались старомодными, получают вторую жизнь. В 2026 году дизайнеры снова напоминают о стиле 1980-х, но теперь с современным оттенком.

Новини.LIVE расскажет о 4 вещах, которые точно привлекут внимание.

Реклама

Читайте также:

4 вещи из 80-х, которые вернулись

Начнем с брюк-"бананов". Эта модель с широким кроем в бедрах и зауженными штанинами когда-то была любимицей женщин в 80-х. Дизайнеры воссоздали классическую высокую талию. Стилисты советуют сочетать их с простыми топами или рубашками, чтобы акцент оставался на форме брюк.

Брюки в стильном образе. Фото из Instagram

Классический костюм с юбкой-"карандаш" также вернулся. В прошлом он подчеркивал фигуру и выглядел строго. Сегодня же дизайнеры немного расслабили форму: пиджак может быть немного свободнее, а юбка с необычной фактурой ткани. Это позволяет носить его не только на работу, но и на вечерние встречи.

Голубой костюм. Фото из Instagram

Еще одна возродившаяся вещь из прошлого века — брюки-"алладины". Легкие, свободные и немного экзотические, они сейчас выглядят современно благодаря ярким принтам и новым материалам. Многие стилисты отмечают, что этот фасон хорошо вписывается в образ с простыми базовыми вещами.

Брюки-"алладины" в образе. Фото из Instagram

И наконец — верхняя одежда в стиле oversize с легким акцентом на плечи. Это не классический брючный костюм, но он перекликается с силуэтами 80-х и работает как универсальная вещь для любой ситуации. Дизайнеры, с которыми мы общались, говорят, что в таких моделях главное — ткань.

Ранее мы писали о том, какой свитер может стать стильной базой вашего гардероба.

Также мы сообщали о базовых вещах, которые должны быть в гардеробе каждой уважающей себя женщины.