Улюблені штани модниць цієї зими — стильна альтернатива джинсам

Штани сірі. Фото: freepik

Іноді здається, що джинси — це універсальна броня для будь-якого образу. Але навіть у них хочеться різноманіття, особливо коли зима змушує шукати щось тепле, комфортне і водночас стильне. Один із варіантів, який зараз активно обговорюють у модних колах, — це коричневі штани-палаццо.

Про їх актуальність цього сезону вирішило нагадати видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Звідки пішов тренд на палаццо

Ці штани народилися ще в 70-х, коли свобода крою була головним трендом. Сьогодні палаццо повернули в гардероби, але вже з сучасним поглядом: тканини тепліші, силуети чіткіші, а посадка дозволяє носити їх і на роботу, і на зустріч із друзями. За словами стилістки Марини Лисенко, "коричневий колір в одязі зараз працює як нейтральна база".

Що цікаво, палаццо не обмежуються класичними комбінаціями. В TikTok видно, як їх носять із різними видами верху: від об’ємних светрів до принтованих кардиганів, від екошуб до пальта. Взагалі, коричневий колір, який зараз на піку інтересу, відкриває широкі можливості для комбінацій. Дизайнери радять не боятися експериментувати з текстурами: гладкі шерстяні палаццо носити із в’язаними светрами, а легкі тканини з шкіряними куртками або короткими пальтами.

Окремо варто згадати про комфорт. Палаццо дійсно дають відчуття свободи рухів, і це особливо цінно в міських умовах, коли доводиться багато ходити або проводити час на свіжому повітрі. Тобто це той випадок, коли стиль і практичність йдуть рука об руку.

Сумніви щодо того, що ці штани "важко вписати у повсякденний гардероб", можна відкинути. Просто треба обрати правильну висоту талії і балансувати обсяг палаццо з більш приталеним верхом або яскравим акцентом у вигляді аксесуара.

Актуальні тренди цієї зими

Раніше ми писали про те, який одяг варто носити жінкам після 50, які прагнуть мати ефектний вигляд.

Також ми повідомляли, який фасон джинсів стилісти вважають найкращим вибором нового сезону. Вони дуже практичні.