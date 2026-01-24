Любимые брюки модниц этой зимы — стильная альтернатива джинсам

Актуальные зимние брюки — идеальная альтернатива джинсам на 2026
Иногда кажется, что джинсы — это универсальная броня для любого образа. Но даже в них хочется разнообразия, особенно когда зима заставляет искать что-то теплое, комфортное и одновременно стильное. Один из вариантов, который сейчас активно обсуждают в модных кругах, — это коричневые брюки-палаццо.
Об их актуальности в этом сезоне решило напомнить издание Cosmopolitan.
Откуда пошел тренд на палаццо
Эти брюки родились еще в 70-х, когда свобода кроя была главным трендом. Сегодня палаццо вернули в гардеробы, но уже с современным взглядом: ткани теплее, силуэты четче, а посадка позволяет носить их и на работу, и на встречу с друзьями. По словам стилиста Марины Лысенко, "коричневый цвет в одежде сейчас работает как нейтральная база".
@ruffindouglas
Новые коричневые брюки стилизованные 8 способами 🤎 #trousersstyling #everydayoutfits #styletips #outfitinspo♬ Super Rich Kids - Frank Ocean
Что интересно, палаццо не ограничиваются классическими комбинациями. В TikTok видно, как их носят с разными видами верха: от объемных свитеров до принтованных кардиганов, от эко-шуб до пальто. Вообще, коричневый цвет, который сейчас на пике интереса, открывает широкие возможности для комбинаций. Дизайнеры советуют не бояться экспериментировать с текстурами: гладкие шерстяные палаццо носить с вязаными свитерами, а легкие ткани с кожаными куртками или короткими пальто.
@lilley_brand
Для заказа пишіть👉🏻 Inst: lilley_shop #штаны #штаныукраина #брюки #брюкижиночные #палаццо♬ original sound - lvstfm ﾒ'𝟶⁷
Отдельно стоит упомянуть о комфорте. Палаццо действительно дают ощущение свободы движений, и это особенно ценно в городских условиях, когда приходится много ходить или проводить время на свежем воздухе. То есть это тот случай, когда стиль и практичность идут рука об руку.
Сомнения относительно того, что эти брюки "трудно вписать в повседневный гардероб", можно отбросить. Просто нужно выбрать правильную высоту талии и балансировать объем палаццо с более приталенным верхом или ярким акцентом в виде аксессуара.
Актуальные тренды этой зимы
