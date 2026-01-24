Видео
Актуальные зимние брюки — идеальная альтернатива джинсам на 2026

Актуальные зимние брюки — идеальная альтернатива джинсам на 2026

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 22:41
Любимые брюки модниц этой зимы — стильная альтернатива джинсам
Штаны серые. Фото: freepik

Иногда кажется, что джинсы — это универсальная броня для любого образа. Но даже в них хочется разнообразия, особенно когда зима заставляет искать что-то теплое, комфортное и одновременно стильное. Один из вариантов, который сейчас активно обсуждают в модных кругах, — это коричневые брюки-палаццо.

Об их актуальности в этом сезоне решило напомнить издание Cosmopolitan.


Читайте также:

Откуда пошел тренд на палаццо

Эти брюки родились еще в 70-х, когда свобода кроя была главным трендом. Сегодня палаццо вернули в гардеробы, но уже с современным взглядом: ткани теплее, силуэты четче, а посадка позволяет носить их и на работу, и на встречу с друзьями. По словам стилиста Марины Лысенко, "коричневый цвет в одежде сейчас работает как нейтральная база".


@ruffindouglas

Новые коричневые брюки стилизованные 8 способами 🤎 #trousersstyling #everydayoutfits #styletips #outfitinspo

♬ Super Rich Kids - Frank Ocean

Что интересно, палаццо не ограничиваются классическими комбинациями. В TikTok видно, как их носят с разными видами верха: от объемных свитеров до принтованных кардиганов, от эко-шуб до пальто. Вообще, коричневый цвет, который сейчас на пике интереса, открывает широкие возможности для комбинаций. Дизайнеры советуют не бояться экспериментировать с текстурами: гладкие шерстяные палаццо носить с вязаными свитерами, а легкие ткани с кожаными куртками или короткими пальто.



Отдельно стоит упомянуть о комфорте. Палаццо действительно дают ощущение свободы движений, и это особенно ценно в городских условиях, когда приходится много ходить или проводить время на свежем воздухе. То есть это тот случай, когда стиль и практичность идут рука об руку.



Сомнения относительно того, что эти брюки "трудно вписать в повседневный гардероб", можно отбросить. Просто нужно выбрать правильную высоту талии и балансировать объем палаццо с более приталенным верхом или ярким акцентом в виде аксессуара.

Актуальные тренды этой зимы

Ранее мы писали о том, какую одежду стоит носить женщинам после 50, которые стремятся выглядеть эффектно.



Также мы сообщали, какой фасон джинсов стилисты считают лучшим выбором нового сезона. Они очень практичные.

мода тренды зима стиль штаны
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко


