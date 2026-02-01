Найкращі парфуми на все життя — їх дійсно хочеться носити вічно

Парфуми. Фото: freepik

Є парфуми, які не просто пахнуть красиво — вони залишають слід у пам’яті назавжди. Такі аромати стають частиною вашого життя, відтіняють настрій і їх ні з чим не сплутати.

Новини.LIVE розповідає про кілька саме таких ароматів, які закохують з першого вдиху.

Ідеальні аромати для життя

Kilian Paris Sunkissed Goddess

Восточно-квітковий аромат для жінок і чоловіків, створений парфумером Calice Becker у рамках колекції The Narcotics, буквально випромінює тепло й радість. Кокос і білі квіти відразу піднімають настрій, а ніжна ванільна основа з відтінком печива робить запах неймовірно привабливим і трохи спокусливим.

Kilian Paris Sunkissed Goddess. Фото з brocard

Celine Parade

Мускусний і пудровий, з легкими цитрусовими відтінками. З часом він стає ніби продовженням вашого власного запаху. Парфумерні експерти кажуть, що саме такі стримані композиції залишаються в пам’яті надовго і викликають емоції навіть через роки.

Celine ZouZou

Аромат, який миттєво піднімає настрій. Його можна носити цілий день — стійкість перевірена на практиці. Любителі парфумів кажуть, що він "оживляє" образ, роблячи його легким і невимушеним. Цей запах сподобається тим, хто цінує атмосферу Black Tie або Dans Paris, але не хоче надто солодких нот.

Kilian Paris Angel's Share

Гурманський аромат, що нагадує дорогий коньяк. Парфум створений Benoist Lapouza у колекції The Liquors і дійсно тут можна відчути багатогранність Hennessy Paradis у кожній ноті.

Kilian Paris Angel's Share. Фото з brocard

Це запах для тих, хто любить повільно насолоджуватися моментом, як хорошим напоєм: теплий, глибокий, із відтінком солодкого дерева та прянощів.

