Нові парфуми 2026 року — які аромати носитимуть француженки

Француженка не носить запахи, які чути в кожному кафе. Вона шукає парфум, що відображає її настрій — легкий, трохи іронічний, загадковий, але завжди індивідуальний. Цього року майстри парфумерії підготували кілька новинок, які ідеально підкреслять цю непередбачуваність.

Про них розповіло видання Vogue.

Популярні парфуми 2026

Cuir Saddle, La Collection Privée de Dior

Дім Dior вирішив перетворити легендарну сумку Saddle на парфум. Замість важкої шкіри тут відчуваються деревні нотки та білий квітковий шлейф, що огортає, але не нав’язує себе.

Tabac Sahara, Guerlain

Димні, амброві акорди тут перетинаються зі свіжою, трохи кислуватою малиною, створюючи відчуття легкості та невимушеності. Парфумери Guerlain зазначають, що хотіли передати "образ жінки, яка знає, чого хоче".

Inséparables, Givenchy

Тут присутня гармонія класики і сучасності: homage першій колекції Haute Couture Юбера де Живанші 1952 року. Троянда, зібрана на світанку в Грассі, розкривається тут у медових і чистих відтінках, а цедра мандарина та петітґрейн надають композиції ігривості.

Her Majesty, By Kilian

Шипровий аромат Кіліана Геннессі ніби занурює у японський сад навесні. М’які акорди амбрети, троянди і морський відтінок створюють відчуття тихого вітерця, що розганяє пелюстки сакури. Аромат не лише переносить у Кіото, але й підкреслює внутрішню гармонію того, хто його носить.

Infusion de Santal Chai, Prada

Сандалове дерево, мускус і теплі спеції chai latte — основа нового аромату Prada. На шкірі він спокійний, але не позбавлений характеру: цитрусові ноти додають йому легкості та балансу.

Француженки обирають парфуми як аксесуар. Саме тому у 2026 році вони будуть шукати ті запахи, що залишають слід тільки для тих, хто справді зверне увагу.

Останні тренди серед парфумів 2026 року

