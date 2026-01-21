Видео
Главная Культ Духи, за которыми будут охотиться даже француженки в 2026 году

Дата публикации 21 января 2026 16:31
Новые духи 2026 года — какие ароматы будут носить француженки
Духи на оранжевом фоне. Фото: freepik

Француженка не носит запахи, которые слышны в каждом кафе. Она ищет парфюм, отражающий ее настроение — легкий, немного ироничный, загадочный, но всегда индивидуальный. В этом году мастера парфюмерии подготовили несколько новинок, которые идеально подчеркнут эту непредсказуемость.

О них рассказало издание Vogue.

Читайте также:

Популярные духи 2026 года

  • Cuir Saddle, La Collection Privée de Dior

Дом Dior решил превратить легендарную сумку Saddle в парфюм. Вместо тяжелой кожи здесь ощущаются древесные нотки и белый цветочный шлейф, который окутывает, но не навязывает себя.

  • Tabac Sahara, Guerlain

Дымные, амбровые аккорды здесь пересекаются со свежей, чуть кисловатой малиной, создавая ощущение легкости и непринужденности. Парфюмеры Guerlain отмечают, что хотели передать "образ женщины, которая знает, чего хочет".

  • Inséparables, Givenchy

Здесь присутствует гармония классики и современности: homage первой коллекции Haute Couture Юбера де Живанши 1952 года. Роза, собранная на рассвете в Грассе, раскрывается здесь в медовых и чистых оттенках, а цедра мандарина и петитгрейн придают композиции игривости.

  • Her Majesty, By Kilian

Шипровый аромат Килиана Хеннесси будто погружает в японский сад весной. Мягкие аккорды амбреты, розы и морской оттенок создают ощущение тихого ветерка, разгоняющего лепестки сакуры. Аромат не только переносит в Киото, но и подчеркивает внутреннюю гармонию того, кто его носит.

  • Infusion de Santal Chai, Prada

Сандаловое дерево, мускус и теплые специи chai latte — основа нового аромата Prada. На коже он спокойный, но не лишенный характера: цитрусовые ноты добавляют ему легкости и баланса.

Француженки выбирают духи как аксессуар. Именно поэтому в 2026 году они будут искать те запахи, которые оставляют след только для тех, кто действительно обратит внимание.

Последние тренды среди духов 2026 года

Ранее мы писали о том, какие культовые духи 90-х и сейчас в тренде. Не перестают восхищать женщин.

Также мы сообщали, какие духи от Zara могут стать доступной альтернативой дорогим ароматом. По запаху они очень похожи.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
