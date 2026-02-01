Видео
Україна
Видео

Ароматы на всю жизнь — легендарные духи, достойные отдельного внимания

Ароматы на всю жизнь — легендарные духи, достойные отдельного внимания

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:57
Лучшие духи на всю жизнь — их действительно хочется носить вечно
Парфюмерия. Фото: freepik

Есть духи, которые не просто пахнут красиво — они оставляют след в памяти навсегда. Такие ароматы становятся частью вашей жизни, оттеняют настроение и их ни с чем не сплутать.

Новини.LIVE рассказывает о нескольких именно таких ароматах, которые влюбляют с первого вдоха.

Читайте также:

Идеальные ароматы для жизни

Kilian Paris Sunkissed Goddess

Восточно-цветочный аромат для женщин и мужчин, созданный парфюмером Calice Becker в рамках коллекции The Narcotics, буквально излучает тепло и радость. Кокос и белые цветы сразу поднимают настроение, а нежная ванильная основа с оттенком печенья делает запах невероятно притягательным и немного соблазнительным.

Неймовірно привабливий та спокусливий аромат
Kilian Paris Sunkissed Goddess. Фото с brocard

Celine Parade

Мускусный и пудровый, с легкими цитрусовыми оттенками. Со временем он становится будто продолжением вашего собственного запаха. Парфюмерные эксперты говорят, что именно такие сдержанные композиции остаются в памяти надолго и вызывают эмоции даже спустя годы.

Celine ZouZou

Аромат, который мгновенно поднимает настроение. Его можно носить целый день — стойкость проверена на практике. Любители парфюма говорят, что он "оживляет" образ, делая его легким и непринужденным. Этот запах понравится тем, кто ценит атмосферу Black Tie или Dans Paris, но не хочет слишком сладких нот.

Kilian Paris Angel's Share

Гурманский аромат, напоминающий дорогой коньяк. Парфюм создан Benoist Lapouza в коллекции The Liquors и действительно тут можно почувствовать многогранность Hennessy Paradis в каждой ноте.

Аромат, що нагадує дорогий коньяк
Kilian Paris Angel's Share. Фото с brocard

Это запах для тех, кто любит медленно наслаждаться моментом, как хорошим напитком: теплый, глубокий, с оттенком сладкого дерева и пряностей.

Ранее мы писали о том, какими духами будут активно пользоваться француженки в 2026 году.

Также мы сообщали об актуальных духах из 90-х. Рассказываем, как им удалось пережить десятилетия.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Калиненко
Автор:
Юлия Калиненко
