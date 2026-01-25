Видео
Видео

Самые популярные женские духи, вошедшие в историю

Самые популярные женские духи, вошедшие в историю

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 19:29
Женские духи, проверенные годами — их знает весь мир
Духи и аксессуары. Фото: freepik

Есть ароматы, которые работают ненавязчиво, но оставляют после себя ощущение уюта и легкости. Они делают образ целостным, а день — немного приятнее.

Новини.LIVE поделится парфюмами, которые идеально подходят для тех моментов, когда хочется выглядеть непревзойденно.

Легендарные женские ароматы, которые выбирают поколения

  • Sikinos, KORRES

Сок арбуза, легкий шлейф мимозы и бамбук — этого достаточно, чтобы вы почувствовали себя где-то на морском побережье среди летних лучей солнца. Для дизайнеров ароматов важно, чтобы композиция передавала не только запах, а эмоцию, и Sikinos делает это без преувеличений. Он освежает, но в то же время успокаивает.

  • Cologne Twist, Roger & Gallet

Если представить цитрусовую ветку на солнечном дворе в Италии, то это примерно Cologne Twist. Здесь нет пафоса или сложных нот. Аромат открывается спокойно, но оставляет приятное эхо цитрусового дерева и белой древесины.

  • Miss Dior Blooming Bouquet, Dior

Нотки бергамота и душистого горошка раскрываются сразу, а сердце из пиона и розы добавляет нежности духам. Мускус в базе делает аромат живым и длительным, а не просто красивым запахом на короткое время.

  • Santal 33, Le Labo

Этот парфюм стал культовым не случайно. Сандал, кожа, хвойные ноты, ирис и кардамон — все это создает образ, который некоторые люди описывают как "загадочный". Здесь нет стандартного аромата для всех, он выстраивает историю и ждет, чтобы ее "рассказала" именно ваша кожа.

Трендовые женские духи 2026 года

Ранее мы писали о том, какие новые духи набирают популярность в 2026 году среди француженок.

Также мы сообщали, какие духи из 90-х до сих пор очаровывают женщин свои шлейфом и стойкостью.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
