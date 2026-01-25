Жіночі парфуми, що перевірені роками — їх знає весь світ

Найпопулярніші жіночі парфуми, що увійшли в історію
Є аромати, які працюють ненав’язливо, але залишають після себе відчуття затишку та легкості. Вони роблять образ цілісним, а день — трохи приємнішим.
Новини.LIVE поділиться парфумами, які ідеально підходять для тих моментів, коли хочеться мати неперевершений вигляд.
Легендарні жіночі аромати, які обирають покоління
- Sikinos, KORRES
Сік кавуна, легкий шлейф мімози та бамбук – цього достатньо, щоб ви відчули себе десь на морському узбережжі серед літніх променів сонця. Для дизайнерів ароматів важливо, щоб композиція передавала не лише запах, а емоцію, і Sikinos робить це без перебільшень. Він освіжає, але водночас заспокоює.
- Cologne Twist, Roger & Gallet
Якщо уявити цитрусову гілку на сонячному подвір’ї в Італії, то це приблизно Cologne Twist. Тут немає пафосу чи складних нот. Аромат відкривається спокійно, але залишає приємне відлуння цитрусового дерева та білої деревини.
- Miss Dior Blooming Bouquet, Dior
Нотки бергамота і запашного горошку розкриваються відразу, а серце з півонії і троянди додає ніжності цим парфумам. Мускус у базі робить аромат живим і тривалим, а не просто красивим запахом на короткий час.
- Santal 33, Le Labo
Ці парфуми стали культовими не випадково. Сандал, шкіра, хвойні ноти, ірис та кардамон — все це створює образ, який деякі люди описують як "загадковий". Тут немає стандартного аромату для всіх, він вибудовує історію і чекає, щоб її "розповіла" саме ваша шкіра.
Трендові жіночі парфуми 2026 року
