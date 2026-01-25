Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Найпопулярніші жіночі парфуми, що увійшли в історію

Найпопулярніші жіночі парфуми, що увійшли в історію

Дата публікації: 25 січня 2026 19:29
Жіночі парфуми, що перевірені роками — їх знає весь світ
Парфуми та аксесуари. Фото: freepik

Є аромати, які працюють ненав’язливо, але залишають після себе відчуття затишку та легкості. Вони роблять образ цілісним, а день — трохи приємнішим. 

Новини.LIVE поділиться парфумами, які ідеально підходять для тих моментів, коли хочеться мати неперевершений вигляд.

Читайте також:

Легендарні жіночі аромати, які обирають покоління

  • Sikinos, KORRES

Сік кавуна, легкий шлейф мімози та бамбук – цього достатньо, щоб ви відчули себе десь на морському узбережжі серед літніх променів сонця. Для дизайнерів ароматів важливо, щоб композиція передавала не лише запах, а емоцію, і Sikinos робить це без перебільшень. Він освіжає, але водночас заспокоює.

  • Cologne Twist, Roger & Gallet

Якщо уявити цитрусову гілку на сонячному подвір’ї в Італії, то це приблизно Cologne Twist. Тут немає пафосу чи складних нот. Аромат відкривається спокійно, але залишає приємне відлуння цитрусового дерева та білої деревини.

  • Miss Dior Blooming Bouquet, Dior

Нотки бергамота і запашного горошку розкриваються відразу, а серце з півонії і троянди додає ніжності цим парфумам. Мускус у базі робить аромат живим і тривалим, а не просто красивим запахом на короткий час.

  • Santal 33, Le Labo

Ці парфуми стали культовими не випадково. Сандал, шкіра, хвойні ноти, ірис та кардамон — все це створює образ, який деякі люди описують як "загадковий". Тут немає стандартного аромату для всіх, він вибудовує історію і чекає, щоб її "розповіла" саме ваша шкіра.

Трендові жіночі парфуми 2026 року

Раніше ми писали про те, які нові парфуми набирають популярності у 2026 році серед француженок.

Також ми повідомляли, які парфуми з 90-х досі зачаровують жінок свої шлейфом та стійкістю.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
