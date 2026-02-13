Відео
Головна Культ База на роки — які речі завжди актуальні з джинсами

База на роки — які речі завжди актуальні з джинсами

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:55
Які речі завжди актуальні з джинсами — стильні поради для дівчат
Дівчина в стильному образі з джинсами. Фото: freepik

Джинси нікуди не зникли з гардероба — вони залишаються тією річчю, яку можна носити щодня. Адже незалежно від того, які у вас плани на день, джинси в образі завжди будуть доречними.

Новини.LIVE розповість, з чим їх можна носити і як зробити повсякденний look цікавим.

Читайте також:

Актуальні образи з джинсами 2026 року

Біла футболка і джинси — найпростіший спосіб мати зібраний та стильний вигляд. Важливо лише підібрати правильний крій: прямі джинси трохи розвантажують силует, а вузькі підкреслять талію.

Біла футболка - універсальний герой гардеробу
Образ з білою футболкою та джинсами. Фото з Instagram

Блузка ж додає образу трохи грайливості та ефектності. Широкі джинси з нею не будуть мати надто офіційний вигляд, а якщо обрати моделі з високою талією, силует виходить більш пропорційним. Для ідеального образу доповніть ансамбль невисокими черевиками або легкими туфлями.

З сорочкою та джинсами вийде ідеальний образ
Коричнева сорочка з темними джинсами. Фото з Instagram

Жакети та тренчі додають вбранню шарму і певної завершеності. Вільний жакет можна накинути зверху — він змінює пропорції і робить образ ще розкішнішим. Тренч можна поєднувати з широкими джинсами або класичними прямими моделями, щоб все мало простий і стильний вигляд.

Носіть джинси з тренчем
Джинси з тренчем. Фото з Instagram

Джинси дозволяють експериментувати з образами, не втрачаючи відчуття комфорту. Важливо не шукати ідеальних формул, а грати з фактурами, деталями та аксесуарами. Іноді навіть просте поєднання білого верху та деніму здатне стати вашим улюбленим повсякденним образом.

Раніше ми писали про те, чим замінила джинси в своєму гардеробі учасниця "Холостяк-14".

Також ми повідомляли про модель джинсів, що буде актуальною весь 2026 рік.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
