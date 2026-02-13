Видео
Україна
Видео

База на годы — какие вещи всегда актуальны с джинсами

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:55
Какие вещи всегда актуальны с джинсами — стильные советы для девушек
Девушка в стильном образе с джинсами. Фото: freepik

Джинсы никуда не исчезли из гардероба — они остаются той вещью, которую можно носить каждый день. Ведь независимо от того, какие у вас планы на день, джинсы в образе всегда будут уместны.

Новини.LIVE расскажет, с чем их можно носить и как сделать повседневный look интересным.

Читайте также:

Актуальные образы с джинсами в 2026 году

Белая футболка и джинсы — самый простой способ выглядеть собранно и стильно. Важно лишь подобрать правильный крой: прямые джинсы немного разгружают силуэт, а узкие подчеркнут талию.

Біла футболка - універсальний герой гардеробу
Образ с белой футболкой и джинсами. Фото из Instagram

Блузка же добавляет образу немного игривости и эффектности. Широкие джинсы с ней не будут выглядеть слишком официально, а если выбрать модели с высокой талией, силуэт получается более пропорциональным. Для идеального образа дополните ансамбль невысокими ботинками или легкими туфлями.

З сорочкою та джинсами вийде ідеальний образ
Коричневая рубашка с темными джинсами. Фото из Instagram

Жакеты и тренчи добавляют наряду шарма и определенной завершенности. Свободный жакет можна накинуть сверху — он меняет пропорции и делает образ еще более роскошным. Тренч можно сочетать с широкими джинсами или классическими прямыми моделями, чтобы все выглядело просто и стильно.

Носіть джинси з тренчем
Джинсы с тренчем. Фото из Instagram

Джинсы позволяют экспериментировать с образами, не теряя ощущение комфорта. Важно не искать идеальных формул, а играть с фактурами, деталями и аксессуарами. Иногда даже простое сочетание белого верха и денима способно стать вашим любимым повседневным образом.

Ранее мы писали о том, чем заменила джинсы в своем гардеробе участница "Холостяк-14".

Также мы сообщали о модели джинсов, которая будет актуальной весь 2026 год.

мода тренды Джинсы образ стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
