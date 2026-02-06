Джинсы, которые должны быть у каждой в 2026 году - удачная инвестиция

Джинсы. Фото: freepik

Скинни возвращаются, но теперь совсем в другой форме. Вместо плотно облегающих джинсов модные инсайдеры выбирают более продуманный силуэт, который выглядит легко и современно. Речь идет о cigarette jeans — прямые узкие джинсы.

Cigarette jeans отличаются от классических скинни тем, что не обтягивают щиколотку, но и не расширяются свободно, как wide-leg. Линия от бедра до низа прямая, с небольшим пространством внизу, что делает образ более естественным. Визуально они тоже удлиняют ноги, но удобнее скинни.

Особенность этой модели в ее универсальности. Они легки в сочетании с разными вещами, подходят и для повседневной жизни, и для более сложных образов на выход. Летом их можно носить с майками и блузами, чтобы подчеркнуть вертикаль силуэта, а осенью или зимой — с пальто, жакетами или тренчами.

Именно cigarette jeans не требуют сложного стилинга. Простой верх: футболка, тонкий свитер или кардиган — всегда будет смотреться органично. Еще как вариант, можно добавить структурированный жакет, ремень и минималистичные аксессуары.

Именно эта сбалансированность делает cigarette jeans интересной альтернативой скинни. Они выглядят современно, при этом сохраняют четкую форму, которая подчеркивает ноги. Поэтому, если вы еще колеблетесь между старыми джинсами и новыми трендами, эта модель точно стоит внимания.

