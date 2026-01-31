Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Универсальные джинсы 2026 года, которые будут обожать все модницы

Универсальные джинсы 2026 года, которые будут обожать все модницы

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:20
Одна пара джинсов для всех образов 2026 года — это база
Джинсы. Фото: freepik

В 2026 году джинсы перестают быть лишь о крайностях — слишком узкие или слишком широкие модели отошли на второй план. На сцену выходит силуэт, который сочетает в себе комфорт и стиль, став своеобразным мостом между прошлыми и современными трендами. Это — джинсы "stovepipe", которые уже привлекли внимание стилистов и дизайнеров во всем мире.

О них подробнее рассказало издание Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Что такое stovepipe jeans и чем они отличаются от прямых джинсов

Название переводится как "дымоход" и прекрасно передает форму штанины. Верхняя часть в зоне талии и бедер сидит плотно, как у скинни, подчеркивая контуры фигуры. Но от колена штанина спадает вертикально, без сужения и лишнего объема.

Универсальные джинсы 2026 года, которые будут обожать все модницы - фото 1
Прямые джинсы в элегантном образе. Фото: Instagram/juliesfi

Стилисты отмечают, что именно этот баланс сделал модель настолько популярной среди дизайнеров и модных экспертов.

"Stovepipe — это как компромисс между тем, что удобно, и тем, что выглядит структурировано", — делится своим видением известный дизайнер Дэним Коллинз.

Модель джинсів, що стала хітом 2026
Образ с джинсами с коричневым акцентом. Фото: Instagram/lisonseb

Еще одно преимущество — универсальность в подборе обуви. От ботильонов и лоферов до кроссовок — штанина не препятствует любым сочетаниям. Благодаря этому они легко становятся основой базового гардероба. Эта модель также хорошо сидит на фигуре.

В мире, где многие стремятся инвестировать в вещи, которые не выйдут из моды за сезон, stovepipe джинсы выглядят как рациональное и стильное решение. Дизайнеры подчеркивают, что тенденция 2026 года не об эффектном экстриме, а о вещах, которые подойдут для повседневной жизни. Классическая посадка в сочетании с прямой линией штанины создает образ, который легко трансформируется под любое настроение и случай.

Ранее мы писали о том, какие джинсы часто делает базой своих образов актриса Дженнифер Энистон.

Также мы сообщали, какой еще фасон джинсов стремительно набирает популярность. Он тоже достаточно универсальный.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации