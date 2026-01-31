Одна пара джинсов для всех образов 2026 года — это база

Джинсы. Фото: freepik

В 2026 году джинсы перестают быть лишь о крайностях — слишком узкие или слишком широкие модели отошли на второй план. На сцену выходит силуэт, который сочетает в себе комфорт и стиль, став своеобразным мостом между прошлыми и современными трендами. Это — джинсы "stovepipe", которые уже привлекли внимание стилистов и дизайнеров во всем мире.

О них подробнее рассказало издание Cosmopolitan.

Что такое stovepipe jeans и чем они отличаются от прямых джинсов

Название переводится как "дымоход" и прекрасно передает форму штанины. Верхняя часть в зоне талии и бедер сидит плотно, как у скинни, подчеркивая контуры фигуры. Но от колена штанина спадает вертикально, без сужения и лишнего объема.

Прямые джинсы в элегантном образе. Фото: Instagram/juliesfi

Стилисты отмечают, что именно этот баланс сделал модель настолько популярной среди дизайнеров и модных экспертов.

"Stovepipe — это как компромисс между тем, что удобно, и тем, что выглядит структурировано", — делится своим видением известный дизайнер Дэним Коллинз.

Образ с джинсами с коричневым акцентом. Фото: Instagram/lisonseb

Еще одно преимущество — универсальность в подборе обуви. От ботильонов и лоферов до кроссовок — штанина не препятствует любым сочетаниям. Благодаря этому они легко становятся основой базового гардероба. Эта модель также хорошо сидит на фигуре.

В мире, где многие стремятся инвестировать в вещи, которые не выйдут из моды за сезон, stovepipe джинсы выглядят как рациональное и стильное решение. Дизайнеры подчеркивают, что тенденция 2026 года не об эффектном экстриме, а о вещах, которые подойдут для повседневной жизни. Классическая посадка в сочетании с прямой линией штанины создает образ, который легко трансформируется под любое настроение и случай.

