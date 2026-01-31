Відео
Україна
Універсальні джинси 2026 року, які обожнюватимуть усі модниці

Універсальні джинси 2026 року, які обожнюватимуть усі модниці

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 18:20
Одна пара джинсів для всіх образів 2026 року — це база
Джинси. Фото: freepik

У 2026 році джинси перестають бути лише про крайності — занадто вузькі чи надто широкі моделі відійшли на другий план. На сцену виходить силует, який поєднує в собі комфорт і стиль, ставши своєрідним мостом між минулими і сучасними трендами. Це — джинси "stovepipe", які вже привернули увагу стилістів і дизайнерів у всьому світі.

Про них детальніше розповіло видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Що таке stovepipe jeans і чим вони відрізняються від прямих джинсів

Назва перекладається як "димар" і чудово передає форму штанини. Верхня частина в зоні талії та стегон сидить щільно, як у скінні, підкреслюючи контури фігури. Але від коліна штанина спадає вертикально, без звуження та зайвого об’єму. 

Універсальні джинси 2026 року, які обожнюватимуть усі модниці - фото 1
Прямі джинси в елегантному образі. Фото: Instagram/juliesfi

Стилісти відзначають, що саме цей баланс зробив модель настільки популярною серед дизайнерів і модних експертів. 

"Stovepipe — це як компроміс між тим, що зручно, і тим, що виглядає структуровано", — ділиться своїм баченням відомий дизайнер Денім Коллінз.

Модель джинсів, що стала хітом 2026
Образ з джинсами з коричневим акцентом. Фото: Instagram/lisonseb

Ще одна перевага — універсальність у підборі взуття. Від ботильйонів і лоферів до кросівок — штанина не перешкоджає будь-яким поєднанням. Завдяки цьому вони легко стають основою базового гардероба. Ця модель також добре сидить на фігурі. 

У світі, де багато хто прагне інвестувати у речі, які не вийдуть із моди за сезон, stovepipe джинси виглядають як раціональне і стильне рішення. Дизайнери підкреслюють, що тенденція 2026 року не про ефектний екстрим, а про речі, які підійдуть для повсякденного життя. Класична посадка в поєднанні з прямою лінією штанини створює образ, який легко трансформується під будь-який настрій і випадок.

Раніше ми писали про те, які джинси часто робить базою своїх образів акторка Дженніфер Еністон.

Також ми повідомляли, який ще фасон джинсів стрімко набирає популярності. Він теж досить універсальний.

мода тренди Джинси стиль 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
