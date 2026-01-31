Одна пара джинсів для всіх образів 2026 року — це база

Джинси. Фото: freepik

У 2026 році джинси перестають бути лише про крайності — занадто вузькі чи надто широкі моделі відійшли на другий план. На сцену виходить силует, який поєднує в собі комфорт і стиль, ставши своєрідним мостом між минулими і сучасними трендами. Це — джинси "stovepipe", які вже привернули увагу стилістів і дизайнерів у всьому світі.

Про них детальніше розповіло видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Що таке stovepipe jeans і чим вони відрізняються від прямих джинсів

Назва перекладається як "димар" і чудово передає форму штанини. Верхня частина в зоні талії та стегон сидить щільно, як у скінні, підкреслюючи контури фігури. Але від коліна штанина спадає вертикально, без звуження та зайвого об’єму.

Прямі джинси в елегантному образі. Фото: Instagram/juliesfi

Стилісти відзначають, що саме цей баланс зробив модель настільки популярною серед дизайнерів і модних експертів.

"Stovepipe — це як компроміс між тим, що зручно, і тим, що виглядає структуровано", — ділиться своїм баченням відомий дизайнер Денім Коллінз.

Образ з джинсами з коричневим акцентом. Фото: Instagram/lisonseb

Ще одна перевага — універсальність у підборі взуття. Від ботильйонів і лоферів до кросівок — штанина не перешкоджає будь-яким поєднанням. Завдяки цьому вони легко стають основою базового гардероба. Ця модель також добре сидить на фігурі.

У світі, де багато хто прагне інвестувати у речі, які не вийдуть із моди за сезон, stovepipe джинси виглядають як раціональне і стильне рішення. Дизайнери підкреслюють, що тенденція 2026 року не про ефектний екстрим, а про речі, які підійдуть для повсякденного життя. Класична посадка в поєднанні з прямою лінією штанини створює образ, який легко трансформується під будь-який настрій і випадок.

Раніше ми писали про те, які джинси часто робить базою своїх образів акторка Дженніфер Еністон.

Також ми повідомляли, який ще фасон джинсів стрімко набирає популярності. Він теж досить універсальний.