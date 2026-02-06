Джинси, які мають бути у кожної у 2026 році — вдала інвестиція

Джинси. Фото: freepik

Скінні повертаються, але тепер зовсім в іншій формі. Замість щільно облягаючих джинсів модні інсайдери обирають більш продуманий силует, який має легкий і сучасний вигляд. Йдеться про cigarette jeans — прямі вузькі джинси.

Cigarette jeans відрізняються від класичних скінні тим, що не обтягують щиколотку, але й не розширюються вільно, як wide-leg. Лінія від стегна до низу пряма, з невеликим простором внизу, що робить образ більш природним. Візуально вони теж подовжують ноги, але зручніші за скінні.

Особливість цієї моделі в її універсальності. Вони легкі у поєднанні з різними речами, підходять і для повсякденного життя, і для більш складних образів на вихід. Влітку їх можна носити з майками та блузами, щоб підкреслити вертикаль силуету, а восени або взимку — з пальтами, жакетами чи тренчами.

Саме cigarette jeans не вимагають складного стилінгу. Простий верх: футболка, тонкий светр або кардиган — завжди буде мати органічний вигляд. Ще як варіант, можна додати структурований жакет, ремінь та мінімалістичні аксесуари.

Саме ця балансованість робить cigarette jeans цікавою альтернативою скінні. Вони мають сучасний вигляд, при цьому зберігають чітку форму, яка підкреслює ноги. Тому, якщо ви ще вагаєтеся між старими джинсами і новими трендами, ця модель точно варта уваги.

