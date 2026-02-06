Відео
Головна Культ Мають вигляд на мільйон — які джинси будуть у тренді весь 2026

Мають вигляд на мільйон — які джинси будуть у тренді весь 2026

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:19
Джинси, які мають бути у кожної у 2026 році — вдала інвестиція
Джинси. Фото: freepik

Скінні повертаються, але тепер зовсім в іншій формі. Замість щільно облягаючих джинсів модні інсайдери обирають більш продуманий силует, який має легкий і сучасний вигляд. Йдеться про cigarette jeans — прямі вузькі джинси.

Повідомляє Новини.LIVE орієнтуючись на дані Who What Wear.

Читайте також:

Джинси, що будуть на піку популярності у 2026 році

Cigarette jeans відрізняються від класичних скінні тим, що не обтягують щиколотку, але й не розширюються вільно, як wide-leg. Лінія від стегна до низу пряма, з невеликим простором внизу, що робить образ більш природним. Візуально вони теж подовжують ноги, але зручніші за скінні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особливість цієї моделі в її універсальності. Вони легкі у поєднанні з різними речами, підходять і для повсякденного життя, і для більш складних образів на вихід. Влітку їх можна носити з майками та блузами, щоб підкреслити вертикаль силуету, а восени або взимку — з пальтами, жакетами чи тренчами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме cigarette jeans не вимагають складного стилінгу. Простий верх: футболка, тонкий светр або кардиган — завжди буде мати органічний вигляд. Ще як варіант, можна додати структурований жакет, ремінь та мінімалістичні аксесуари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме ця балансованість робить cigarette jeans цікавою альтернативою скінні. Вони мають сучасний вигляд, при цьому зберігають чітку форму, яка підкреслює ноги. Тому, якщо ви ще вагаєтеся між старими джинсами і новими трендами, ця модель точно варта уваги.

Раніше ми писали про те, які джинси підходять майже під усе. Приклад тому акторка Дженніфер Еністон.

Також ми повідомляли, що джинси з 2000-х знову стали актуальними в образах 2026 року.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
