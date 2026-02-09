От широких до карго - джинсовые тренды, которые будут господствовать в 2026 году

Джинсы. Фото: freepik

Джинсы — вещь, которая не подчиняется трендам, а все равно меняется вместе с ними. В 2026 году они становятся более расслабленными, готовыми рассказать о стиле владельца, а не просто служить базой для образа.

Рассказывает Новини.LIVE ссылаясь на издание Real Simple.

Реклама

Читайте также:

Какие джинсы носить в 2025 году

Мода на скинни постепенно уходит в прошлое. Вместо узких брюк приходят широкие силуэты: средняя или высокая талия, ощущение пространства. Такие джинсы дают свободу движений и в то же время подчеркивают фигуру, особенно если сочетать их с более облегающими топами или короткими жакетами.

Как мы говорили ранее, 90-е возвращаются и на этот раз из-за больших подкатов. Они позволяют варьировать длину штанин и придают образу непринужденной стильности.

Джинсы с подкатами. Фото из Instagram

Маленькие детали — заклепки, крошечная вышивка, декоративные кристаллы — делают тоже джинсы особенными в 2026 году. Даже простой деним обретает свою историю.

Джинсы со шнуровкой. Фото из Instagram

Рваные джинсы отходят на второй план. Вместо них в тренде насыщенные глубокие оттенки — от индиго до темно-синего. Такие штанины выглядят опрятно и легко сочетаются с разными вещами, не отвлекая внимание от образа в целом.

Темно-синие джинсы Фото из Instagram

Для тех, кто ценит четкие формы, актуальны приталенные "костюмные" джинсы. Стрелки, ровные линии, четкий пояс — все это делает деним более "взрослым" и взвешенным. Мультитональный деним с контрастными швами сам по себе становится главной деталью образа.

Легкий клеш добавляет силуэту плавности, а "серый" деним сохраняет форму и со временем подстраивается под фигуру. Джинсы 2026 года — не просто брюки, а способ выразить себя, найти баланс между удобством и стилем, между классикой и маленькими экспериментами.

Ранее мы писали о том, какие джинсы будут выглядеть роскошно в 2026 году.

Также мы сообщали о самом удачном выборе джинсов на 2026 год. Это лучшая инвестиция.