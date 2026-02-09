От широких до карго - джинсовые тренды, которые будут господствовать в 2026 году

Какие джинсы будут в моде в 2026 году — главные новинки
Джинсы — вещь, которая не подчиняется трендам, а все равно меняется вместе с ними. В 2026 году они становятся более расслабленными, готовыми рассказать о стиле владельца, а не просто служить базой для образа.
Какие джинсы носить в 2025 году
Мода на скинни постепенно уходит в прошлое. Вместо узких брюк приходят широкие силуэты: средняя или высокая талия, ощущение пространства. Такие джинсы дают свободу движений и в то же время подчеркивают фигуру, особенно если сочетать их с более облегающими топами или короткими жакетами.
Как мы говорили ранее, 90-е возвращаются и на этот раз из-за больших подкатов. Они позволяют варьировать длину штанин и придают образу непринужденной стильности.
Маленькие детали — заклепки, крошечная вышивка, декоративные кристаллы — делают тоже джинсы особенными в 2026 году. Даже простой деним обретает свою историю.
Рваные джинсы отходят на второй план. Вместо них в тренде насыщенные глубокие оттенки — от индиго до темно-синего. Такие штанины выглядят опрятно и легко сочетаются с разными вещами, не отвлекая внимание от образа в целом.
Для тех, кто ценит четкие формы, актуальны приталенные "костюмные" джинсы. Стрелки, ровные линии, четкий пояс — все это делает деним более "взрослым" и взвешенным. Мультитональный деним с контрастными швами сам по себе становится главной деталью образа.
Легкий клеш добавляет силуэту плавности, а "серый" деним сохраняет форму и со временем подстраивается под фигуру. Джинсы 2026 года — не просто брюки, а способ выразить себя, найти баланс между удобством и стилем, между классикой и маленькими экспериментами.
