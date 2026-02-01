Видео
Лучшие джинсы на 2026 год — инвестиция, которая точно оправдает себя

Лучшие джинсы на 2026 год — инвестиция, которая точно оправдает себя

Дата публикации 1 февраля 2026 16:16
Джинсы, которые ошибочно приняли за антитренд — удачное дополнение образов
Джинсы. Фото: freepik

В этом сезоне черные джинсы заслуженно получили особое внимание. Они не просто заменяют синий деним, а открывают новые способы выглядеть стильно и удобно в повседневной жизни.

В "РадіоЛюкс" рассказали, как носить их зимой.

Читайте также:

С чем носить черные джинсы в 2026 году

Синие джинсы — это классика, с которой сложно расстаться, но с наступлением холодов черные модели выходят на первый план. Черные джинсы невероятно гибкие в сочетании. Они работают с любым верхом: от теплых свитеров и водолазок до пуховиков или пальто. Для дневных прогулок можно сочетать их с куртками-косухами или объемными кардиганами, добавляя шарфы и шапки в нейтральных оттенках.

В офисных образах черный деним часто выступает базой под пальто или жакеты. Согласно опыту стилистов, темные джинсы с кожаными сапогами или ботильонами мгновенно делают образ более структурированным. А если добавить легкий свитер или блузу — результат получится сдержанным, но с легкой ноткой современности.

Вечерние варианты тоже не отстают. Черные джинсы можно сочетать с меховым пальто или пальто из грубой шерсти, добавляя массивные ботинки. Такой прием не только делает образ интересным, но и показывает, что комфорт и стиль вполне могут существовать рядом.

Инфлюенсеры активно подхватили эту тенденцию. Некоторые сочетают черный деним с яркими шарфами, другие с пастельными пальто. Все они подтверждают, что темные джинсы не теряют универсальности и позволяют экспериментировать с аксессуарами и текстурами.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 2000-х снова можно увидеть на подиумах у известных дизайнеров.

Также мы сообщали, какой модный и универсальный фасон джинсов стремительно набирает популярность в этом году.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
