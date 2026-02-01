Джинси, які помилково сприйняли за антитренд — вдале доповнення образів

Джинси. Фото: freepik

Цього сезону чорні джинси заслужено отримали особливу увагу. Вони не просто замінюють синій денім, а відкривають нові способи мати стильний та зручний вигляд у повсякденному житті.

У "РадіоЛюкс" розповіли, як носити їх узимку.

З чим носити чорні джинси у 2026 році

Сині джинси — це класика, з якою складно розлучитися, але з настанням холодів чорні моделі виходять на перший план. Чорні джинси неймовірно гнучкі у поєднанні. Вони працюють із будь-яким верхом: від теплих светрів і водолазок до пуховиків або пальт. Для денних прогулянок можна поєднувати їх із куртками-косухами або об’ємними кардиганами, додаючи шарфи та шапки в нейтральних відтінках.

В офісних образах чорний денім часто виступає базою під пальта або жакети. Згідно з досвідом стилістів, темні джинси з шкіряними чобітьми або ботильйонами миттєво роблять образ більш структурованим. А якщо додати легкий светр чи блузу — результат вийде стриманим, але з легкою ноткою сучасності.

Вечірні варіанти теж не відстають. Чорні джинси можна поєднувати з хутряним пальтом або пальтом із грубої вовни, додаючи масивні черевики. Такий прийом не лише робить образ цікавим, а й показує, що комфорт і стиль цілком можуть існувати поруч.

Інфлюенсери активно підхопили цю тенденцію. Деякі поєднують чорний денім із яскравими шарфами, інші із пастельними пальтами. Усі вони підтверджують, що темні джинси не втрачають універсальності і дозволяють експериментувати з аксесуарами та текстурами.

