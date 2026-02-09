Від широких до карго — джинсові тренди, що пануватимуть у 2026 році

Джинси. Фото: freepik

Джинси — річ, яка не підкоряється трендам, а все одно змінюється разом із ними. У 2026 році вони стають більш розслабленими, готовими розповісти про стиль власника, а не просто слугувати базою для образу.

Мода на скіні поступово відходить у минуле. Замість вузьких штанів приходять широкі силуети: середня або висока талія, відчуття простору. Такі джинси дають свободу рухів і водночас підкреслюють фігуру, особливо якщо поєднувати їх із більш облягаючими топами або короткими жакетами.

Як ми говорили раніше, 90-ті повертаються і цього разу через великі підкати. Вони дозволяють варіювати довжину штанин і надають образу невимушеної стильності.

Джинси з підкатами. Фото з Instagram

Маленькі деталі — заклепки, крихітна вишивка, декоративні кристали — роблять теж джинси особливими у 2026 році. Навіть простий денім набуває своєї історії.

Джинси зі шнурівкою. Фото з Instagram

Рвані джинси відходять на другий план. Замість них в тренді насичені глибокі відтінки — від індиго до темно-синього. Такі штанини мають охайний вигляд й легко поєднуються з різними речами, не відволікаючи увагу від образу в цілому.

Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Для тих, хто цінує чіткі форми, актуальні приталені "костюмні" джинси. Стрілки, рівні лінії, чіткий пояс — усе це робить денім більш "дорослим" і виваженим. Мультитональний денім із контрастними швами сам по собі стає головною деталлю образу.

Легкий кльош додає силуету плавності, а "сірий" денім зберігає форму і з часом підлаштовується під фігуру. Джинси 2026 року — не просто штани, а спосіб виразити себе, знайти баланс між зручністю та стилем, між класикою і маленькими експериментами.

