Джинси більше не потрібні — що пропонує носити учасниця "Холостяка-14"

"Міс Україна 2023" та колишня учасниця "Холостяка-14", Софія Шамія показала, як в’язаний костюм може стати основою повсякденного гардероба замість джинсів. Вона обрала простий, але продуманий сет, який легко підлаштовується під різні ситуації.

Модний образ від учасниці "Холостяка-14"

Щільна в’язка з візерунком "коси" робить костюм цікавим на вигляд, а широкі штани і вільний кардиган на блискавці створюють легкий, розслаблений силует. Білий базовий топ додає образу нотку елегантності. Важливо, що весь комплект має гармонійний вигляд, навіть без складних поєднань і додаткових деталей.

Софія не обмежилась базовим сетом, а додала ще аксесуари, які роблять образ завершеним. Трикотажна пов’язка на голову тепла, але водночас не приховує зачіску, а масивні кросівки у бежевому відтінку створюють баланс між м’яким трикотажем і динамікою міського стилю. Колір світло-сірого меланжу має спокійний вигляд і дозволяє комбінувати сет з іншими речами в гардеробі.

Такий костюм дуже стильний і з ним дійсно легко створювати різні образи. Можна замінити кросівки на ботильйони й накинути пальто, й відправитись на вечірню прогулянку. В’язаний сет тим і особливий, бо не вимагає додаткових зусиль, при цьому має сучасний і комфортний вигляд. Саме тому його дедалі частіше обирають ті, хто хоче поєднати зручність і впевненість у повсякденному образі.

