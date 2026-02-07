Відео
Головна Культ Тренд, що замінює джинси — приклад від учасниці "Холостяка-14"

Тренд, що замінює джинси — приклад від учасниці "Холостяка-14"

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 18:09
Джинси більше не потрібні — що пропонує носити учасниця "Холостяка-14"
Софія Шамія. Фото: Instagam/sofiashamia

"Міс Україна 2023" та колишня учасниця "Холостяка-14", Софія Шамія показала, як в’язаний костюм може стати основою повсякденного гардероба замість джинсів. Вона обрала простий, але продуманий сет, який легко підлаштовується під різні ситуації.

Про це розповіло видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Модний образ від учасниці "Холостяка-14"

Щільна в’язка з візерунком "коси" робить костюм цікавим на вигляд, а широкі штани і вільний кардиган на блискавці створюють легкий, розслаблений силует. Білий базовий топ додає образу нотку елегантності. Важливо, що весь комплект має гармонійний вигляд, навіть без складних поєднань і додаткових деталей.

Софія не обмежилась базовим сетом, а додала ще аксесуари, які роблять образ завершеним. Трикотажна пов’язка на голову тепла, але водночас не приховує зачіску, а масивні кросівки у бежевому відтінку створюють баланс між м’яким трикотажем і динамікою міського стилю. Колір світло-сірого меланжу має спокійний вигляд і дозволяє комбінувати сет з іншими речами в гардеробі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такий костюм дуже стильний і з ним дійсно легко створювати різні образи. Можна замінити кросівки на ботильйони й накинути пальто, й відправитись на вечірню прогулянку. В’язаний сет тим і особливий, бо не вимагає додаткових зусиль, при цьому має сучасний і комфортний вигляд. Саме тому його дедалі частіше обирають ті, хто хоче поєднати зручність і впевненість у повсякденному образі.

Раніше ми писали про те, що носити після 60 років. Американська акторка Демі Мур своїм прикладом показує, що і в такому віці можна мати стильний вигляд.

Також ми повідомляли, які светри зроблять будь-який образ ефектним. При цьому їх можна носити щодня.

шоу Холостяк мода знаменитості образ стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
