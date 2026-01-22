Як мати стильний вигляд після 60 років — на прикладі Демі Мур

Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Американська акторка Демі Мур не перестає дивувати стильними виходами навіть у 63 роки. Нещодавно вона показала образ, який легко можна повторити жінкам у 60+, і водночас він має стриманий, але оригінальний вигляд. Усе підібрано так, щоб підкреслити витонченість і зрілу жіночність.

На цьому зробило акцент видання 24 канал.

Що носить Демі Мур після 60 років

Демі давно працює з професійними стилістами, які допомагають їй знаходити баланс між елегантністю та комфортом. Вона не обмежується лише червоними доріжками. У повсякденному житті акторка теж демонструє, що доросла жінка може носити яскраві деталі, залишаючись при цьому витонченою.

Стильна Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Одним із її останніх образів став монохромний комплект у сірих тонах: легка блузка з рюшами, широкі штани палаццо та жакет у тому ж відтінку.

Завдяки такому підбору деталей силует виглядає довершено: блузка м’яко окреслює плечі, штани палаццо додають рухливості, а жакет задає структуру. Стилісти часто радять саме таку комбінацію і в ньому легко підкреслити талію за допомогою поясу. Демі обрала чорний шкіряний ремінь, який розставив акценти, а окуляри з чорною оправою додали завершеності образу.

Образ в офісному стилі Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Ще одна деталь, яка робить образ особливим, — волосся. Демі залишає його довгим, розпущеним, і це додає ніжності та легкості навіть до строгого ансамблю. Як зауважують деякі дизайнери, волосся та аксесуари – це ті елементи, які можуть повністю змінити сприйняття навіть дуже простого комплекту.

Для тих, хто хоче спробувати щось подібне, варто дотримуватися кількох простих правил. По-перше, вибирайте речі одного відтінку або близьких тонів. По-друге, додавайте невеликий акцент — ремінь, прикрасу чи взуття на підборах. По-третє, не бійтеся експериментувати з фактурами: блуза з легкими рюшами та штани з більш щільної тканини створюють цікаву динаміку.

Демі Мур на власному прикладі доводить, що стиль і зріла жіночність не виключають одне одного.

Тренди в одязі для жінок зрілого віку

