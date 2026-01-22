Відео
Модний образ для жінки 60+ — надихаємось Демі Мур

Модний образ для жінки 60+ — надихаємось Демі Мур

Дата публікації: 22 січня 2026 22:10
Як мати стильний вигляд після 60 років — на прикладі Демі Мур
Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Американська акторка Демі Мур не перестає дивувати стильними виходами навіть у 63 роки. Нещодавно вона показала образ, який легко можна повторити жінкам у 60+, і водночас він має стриманий, але оригінальний вигляд. Усе підібрано так, щоб підкреслити витонченість і зрілу жіночність.

На цьому зробило акцент видання 24 канал

Читайте також:

Що носить Демі Мур після 60 років

Демі давно працює з професійними стилістами, які допомагають їй знаходити баланс між елегантністю та комфортом. Вона не обмежується лише червоними доріжками. У повсякденному житті акторка теж демонструє, що доросла жінка може носити яскраві деталі, залишаючись при цьому витонченою. 

Які речі стилісти радять носити після 60
Стильна Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Одним із її останніх образів став монохромний комплект у сірих тонах: легка блузка з рюшами, широкі штани палаццо та жакет у тому ж відтінку.

Завдяки такому підбору деталей силует виглядає довершено: блузка м’яко окреслює плечі, штани палаццо додають рухливості, а жакет задає структуру. Стилісти часто радять саме таку комбінацію і в ньому легко підкреслити талію за допомогою поясу. Демі обрала чорний шкіряний ремінь, який розставив акценти, а окуляри з чорною оправою додали завершеності образу.

Модний образ для жінки 60+ — надихаємось Демі Мур - фото 2
Образ в офісному стилі Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Ще одна деталь, яка робить образ особливим, — волосся. Демі залишає його довгим, розпущеним, і це додає ніжності та легкості навіть до строгого ансамблю. Як зауважують деякі дизайнери, волосся та аксесуари – це ті елементи, які можуть повністю змінити сприйняття навіть дуже простого комплекту.

Для тих, хто хоче спробувати щось подібне, варто дотримуватися кількох простих правил. По-перше, вибирайте речі одного відтінку або близьких тонів. По-друге, додавайте невеликий акцент — ремінь, прикрасу чи взуття на підборах. По-третє, не бійтеся експериментувати з фактурами: блуза з легкими рюшами та штани з більш щільної тканини створюють цікаву динаміку.

Демі Мур на власному прикладі доводить, що стиль і зріла жіночність не виключають одне одного.

Тренди в одязі для жінок зрілого віку

Раніше ми писали про те, яка пара взуття знадобиться цієї зими. Її носить Дженніфер Лоуренс.

Також ми повідомляли, які ще речі знадобляться жінкам після 50 років, щоб мати стильний вигляд.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
