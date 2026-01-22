Видео
Модный образ для женщины 60+ — вдохновляемся Деми Мур

Модный образ для женщины 60+ — вдохновляемся Деми Мур


Дата публикации 22 января 2026 22:10
Как выглядеть стильно после 60 лет — на примере Деми Мур
Деми Мур. Фото: Instagram/demimoore

Американская актриса Деми Мур не перестает удивлять стильными выходами даже в 63 года. Недавно она показала образ, который легко можно повторить женщинам в 60+, и при этом он выглядит сдержанно, но оригинально. Все подобрано так, чтобы подчеркнуть изящество и зрелую женственность.

На этом сделало акцент издание 24 канал.

Что носит Деми Мур после 60 лет

Деми давно работает с профессиональными стилистами, которые помогают ей находить баланс между элегантностью и комфортом. Она не ограничивается только красными дорожками. В повседневной жизни актриса тоже демонстрирует, что взрослая женщина может носить яркие детали, оставаясь при этом утонченной.

Які речі стилісти радять носити після 60
Стильная Деми Мур. Фото: Instagram/demimoore

Одним из ее последних образов стал монохромный комплект в серых тонах: легкая блузка с рюшами, широкие брюки палаццо и жакет в том же оттенке.

Благодаря такому подбору деталей силуэт выглядит завершенно: блузка мягко очерчивает плечи, брюки палаццо добавляют подвижности, а жакет задает структуру. Стилисты часто советуют именно такую комбинацию и в ней легко подчеркнуть талию с помощью пояса. Деми выбрала черный кожаный ремень, который расставил акценты, а очки с черной оправой добавили завершенности образу.

Модный образ для женщины 60+ — вдохновляемся Деми Мур - фото 2
Образ в офисном стиле Деми Мур. Фото: Instagram/demimoore

Еще одна деталь, которая делает образ особенным, — волосы. Деми оставляет их длинными, распущенными, и это добавляет нежности и легкости даже к строгому ансамблю. Как отмечают некоторые дизайнеры, волосы и аксессуары — это те элементы, которые могут полностью изменить восприятие даже очень простого комплекта.

Для тех, кто хочет попробовать что-то подобное, стоит придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, выбирайте вещи одного оттенка или близких тонов. Во-вторых, добавляйте небольшой акцент — ремень, украшение или обувь на каблуке. В-третьих, не бойтесь экспериментировать с фактурами: блуза с легкими рюшами и брюки из более плотной ткани создают интересную динамику.

Деми Мур на собственном примере доказывает, что стиль и зрелая женственность не исключают друг друга.

Тренды в одежде для женщин зрелого возраста

Ранее мы писали о том, какая пара обуви понадобится этой зимой. Ее носит Дженнифер Лоуренс.

Также мы сообщали, какие еще вещи понадобятся женщинам после 50 лет, чтобы выглядеть стильно.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
