Які светри носити щодня — будете мати сучасний вигляд

Прості светри, які роблять образи ефектними та модними
Взимку особливо хочеться одягу, у якому буде зручно і водночас можна мати стильний вигляд, не витрачаючи години на вибір деталей. Светр і штани — комбо, яке давно перестало бути простим базовим рішенням і стало способом створювати образи з характером.
Що одягнути під светр
Чорні джинси та светр в рубчик
Класичні джинси у поєднанні з гольфом або светром в рубчик залишаються одним із тих образів, на які стилісти завжди звертають увагу. Додамо, що такі комбінації добре працюють у повсякденному житті, адже в них максимально комфортно.
Сірий светр і прямі штани
Прямі джинси додають легкості руху, а светр, зав’язаний на талії або трохи заправлений, створює відчуття продуманого хаосу в образі.
В’язаний светр і шкіряні штани
Сіра м’яка в’язка зустрічається з чорною шкірою — і народжується ідеальний образ. Дизайнери люблять такі комбінації за гру текстур: однотонна фактура светра підкреслює шкіру, а шкіряні штани відразу додають трохи бунтарського настрою.
Светр поло і джинси
Світлий об’ємний светр у поєднанні зі спокійними джинсами створює ефект легкості та зосередженості одночасно. Якщо додати шкіряний жакет або пальто, образ стає більш глибоким і складним, без зайвого пафосу. Стилісти зазначають, що подібні поєднання особливо вдало працюють у міських умовах, коли важливо поєднати комфорт із виразністю.
Усі ці варіанти об’єднує те, що вони дозволяють грати з формами і текстурами. Якщо правильно відчувати пропорції, комбінувати фактури та дозволяти собі свободу руху, ваш образ вийде простим і стильним одночасно.
