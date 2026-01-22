Відео
Україна
Прості светри, які роблять образи ефектними та модними

Прості светри, які роблять образи ефектними та модними

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:02
Які светри носити щодня — будете мати сучасний вигляд
Дівчина в светрі та пальто. Фото: freepik

Взимку особливо хочеться одягу, у якому буде зручно і водночас можна мати стильний вигляд, не витрачаючи години на вибір деталей. Светр і штани — комбо, яке давно перестало бути простим базовим рішенням і стало способом створювати образи з характером. 

Більше про ці вдалі образи розповість Новини.LIVE.

Читайте також:

Що одягнути під светр

Чорні джинси та светр в рубчик

Класичні джинси у поєднанні з гольфом або светром в рубчик залишаються одним із тих образів, на які стилісти завжди звертають увагу. Додамо, що такі комбінації добре працюють у повсякденному житті, адже в них максимально комфортно.

Образ, на який стилісти завжди звертають увагу
Образ зі светрами та чорним джинсам. Фото з Instagram

Сірий светр і прямі штани

Прямі джинси додають легкості руху, а светр, зав’язаний на талії або трохи заправлений, створює відчуття продуманого хаосу в образі. 

Продуманий образ з простим светром
Сірий светр і світлі джинси. Фото з Instagram

В’язаний светр і шкіряні штани

Сіра м’яка в’язка зустрічається з чорною шкірою — і народжується ідеальний образ. Дизайнери люблять такі комбінації за гру текстур: однотонна фактура светра підкреслює шкіру, а шкіряні штани відразу додають трохи бунтарського настрою. 

Шкіряні штани стають головним акцентом в образі зі светром
В’язаний светр і шкіряні штани. Фото з Instagram

Светр поло і джинси

Світлий об’ємний светр у поєднанні зі спокійними джинсами створює ефект легкості та зосередженості одночасно. Якщо додати шкіряний жакет або пальто, образ стає більш глибоким і складним, без зайвого пафосу. Стилісти зазначають, що подібні поєднання особливо вдало працюють у міських умовах, коли важливо поєднати комфорт із виразністю.

Светр поло набирає популярності у 2026 році
Светр поло і коричневі джинси. Фото з Instagram

Усі ці варіанти об’єднує те, що вони дозволяють грати з формами і текстурами. Якщо правильно відчувати пропорції, комбінувати фактури та дозволяти собі свободу руху, ваш образ вийде простим і стильним одночасно. 

Актуальні тренди в одязі 2026 року

Раніше ми писали про те, який одяг краще обходити стороною навіть на розпродажах.

Також ми повідомляли, що штани, які в 70-х носили найвідоміші ікони стилю, знову актуальні.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
