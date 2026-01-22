Видео
Україна
Видео

Простые свитера, которые делают образы эффектными и модными

Простые свитера, которые делают образы эффектными и модными

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:02
Какие свитера носить ежедневно — будете выглядеть современно
Девушка в свитере и пальто. Фото: freepik

Зимой особенно хочется одежды, в которой будет удобно и в то же время можно выглядеть стильно, не тратя часы на выбор деталей. Свитер и брюки — комбо, которое давно перестало быть простым базовым решением и стало способом создавать образы с характером.

Больше об этих удачных образах расскажет Новини.LIVE.

Что надеть под свитер

Черные джинсы и свитер в рубчик

Классические джинсы в сочетании с гольфом или свитером в рубчик остаются одним из тех образов, на которые стилисты всегда обращают внимание. Добавим, что такие комбинации хорошо работают в повседневной жизни, ведь в них максимально комфортно.

Образ, на який стилісти завжди звертають увагу
Образ со свитерами и черными джинсами. Фото из Instagram

Серый свитер и прямые брюки

Прямые джинсы добавляют легкости движения, а свитер, завязанный на талии или немного заправленный, создает ощущение продуманного хаоса в образе.

Продуманий образ з простим светром
Серый свитер и светлые джинсы. Фото из Instagram

Вязаный свитер и кожаные брюки

Серая мягкая вязка встречается с черной кожей — и рождается идеальный образ. Дизайнеры любят такие комбинации за игру текстур: однотонная фактура свитера подчеркивает кожу, а кожаные брюки сразу добавляют немного бунтарского настроения.

Шкіряні штани стають головним акцентом в образі зі светром
Вязаный свитер и кожаные брюки. Фото из Instagram

Свитер поло и джинсы

Светлый объемный свитер в сочетании со спокойными джинсами создает эффект легкости и сосредоточенности одновременно. Если добавить кожаный жакет или пальто, образ становится более глубоким и сложным, без лишнего пафоса. Стилисты отмечают, что подобные сочетания особенно удачно работают в городских условиях, когда важно совместить комфорт с выразительностью.

Светр поло набирає популярності у 2026 році
Свитер поло и коричневые джинсы. Фото из Instagram

Все эти варианты объединяет то, что они позволяют играть с формами и текстурами. Если правильно чувствовать пропорции, комбинировать фактуры и позволять себе свободу движения, ваш образ получится простым и стильным одновременно.

Актуальные тренды в одежде 2026 года

Ранее мы писали о том, какую одежду лучше обходить стороной даже на распродажах.

Также мы сообщали, что брюки, которые в 70-х носили самые известные иконы стиля, снова актуальны.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
