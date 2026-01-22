Какие свитера носить ежедневно — будете выглядеть современно

Простые свитера, которые делают образы эффектными и модными
Зимой особенно хочется одежды, в которой будет удобно и в то же время можно выглядеть стильно, не тратя часы на выбор деталей. Свитер и брюки — комбо, которое давно перестало быть простым базовым решением и стало способом создавать образы с характером.
Что надеть под свитер
Черные джинсы и свитер в рубчик
Классические джинсы в сочетании с гольфом или свитером в рубчик остаются одним из тех образов, на которые стилисты всегда обращают внимание. Добавим, что такие комбинации хорошо работают в повседневной жизни, ведь в них максимально комфортно.
Серый свитер и прямые брюки
Прямые джинсы добавляют легкости движения, а свитер, завязанный на талии или немного заправленный, создает ощущение продуманного хаоса в образе.
Вязаный свитер и кожаные брюки
Серая мягкая вязка встречается с черной кожей — и рождается идеальный образ. Дизайнеры любят такие комбинации за игру текстур: однотонная фактура свитера подчеркивает кожу, а кожаные брюки сразу добавляют немного бунтарского настроения.
Свитер поло и джинсы
Светлый объемный свитер в сочетании со спокойными джинсами создает эффект легкости и сосредоточенности одновременно. Если добавить кожаный жакет или пальто, образ становится более глубоким и сложным, без лишнего пафоса. Стилисты отмечают, что подобные сочетания особенно удачно работают в городских условиях, когда важно совместить комфорт с выразительностью.
Все эти варианты объединяет то, что они позволяют играть с формами и текстурами. Если правильно чувствовать пропорции, комбинировать фактуры и позволять себе свободу движения, ваш образ получится простым и стильным одновременно.
Актуальные тренды в одежде 2026 года
