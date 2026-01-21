Відео
Найдорожча річ у гардеробі фіналістки "Холостяк-14"

Найдорожча річ у гардеробі фіналістки "Холостяк-14"

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 22:35
Гардероб фіналістки "Холостяк-14" — річ, що вразила всіх
Ірина Пономаренко. Фото: кадр з відео

Модель Ірина Пономаренко, яка привернула увагу глядачів шоу "Холостяк-14", продовжує залишатися в центрі уваги. Нещодавно вона дала відверте інтерв’ю, де розповіла про свої улюблені речі в гардеробі та поділилася цікавими деталями образу після фіналу шоу.

Нещодавно Ірина поспілкувалася зі Славою Дьоміним і розкрила, яка річ у її гардеробі зараз є найдорожчою. 

Читайте також:

Що у гардеробі Ірини Пономаренко коштує найдорожче

"Напевно, наразі це та сукня, в якій я була на пост-шоу "Холостяка" від Баликіна. Це був подарунок від бренду", — зазначила Іра. 

Ірочка з "Холостяка" здивувала найдорожчою річчю в гардеробі
Ірочка на пост-шоу "Холостяка-14". Фото: кадр з відео

Зазначимо, що вартість сукні зараз на сайті — 56 700 гривень. Образ Ірини на пост-шоу доповнював кейп із паєтками, який надавав сукні особливого святкового настрою. Хоч Ірина не назвала ціну, ми перевірили на сайті — він коштує 20 580 гривень. Кейп виконаний у мінімалістичній формі, але завдяки мерехтливій текстурі та скульптурному крою створює відчуття, що образ "оживає" при кожному русі.

Цікава деталь образу за 20 тисяч гривень
Кейп. Фото з сайту магазину

Сукня Muna коричневого кольору, за словами стилістів, має особливий вигляд. Експерти відзначають, що коричневий у поєднанні з простими формами здатний мати дорогий вигляд, навіть якщо річ не має яскравих декоративних елементів.

Сукня Muna коричневого кольору
Сукня Muna. Фото з сайту магазину

Але Ірина, як ми знаємо, часто обирає речі не тільки за красою, а й за відчуттям комфорту та впевненості. За її словами, саме це допомагає почуватися впевнено перед камерами і в повсякденному житті. 

шоу Холостяк мода знаменитості речі стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
