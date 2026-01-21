Гардероб фіналістки "Холостяк-14" — річ, що вразила всіх

Найдорожча річ у гардеробі фіналістки "Холостяк-14"
Модель Ірина Пономаренко, яка привернула увагу глядачів шоу "Холостяк-14", продовжує залишатися в центрі уваги. Нещодавно вона дала відверте інтерв’ю, де розповіла про свої улюблені речі в гардеробі та поділилася цікавими деталями образу після фіналу шоу.
Нещодавно Ірина поспілкувалася зі Славою Дьоміним і розкрила, яка річ у її гардеробі зараз є найдорожчою.
Що у гардеробі Ірини Пономаренко коштує найдорожче
"Напевно, наразі це та сукня, в якій я була на пост-шоу "Холостяка" від Баликіна. Це був подарунок від бренду", — зазначила Іра.
Зазначимо, що вартість сукні зараз на сайті — 56 700 гривень. Образ Ірини на пост-шоу доповнював кейп із паєтками, який надавав сукні особливого святкового настрою. Хоч Ірина не назвала ціну, ми перевірили на сайті — він коштує 20 580 гривень. Кейп виконаний у мінімалістичній формі, але завдяки мерехтливій текстурі та скульптурному крою створює відчуття, що образ "оживає" при кожному русі.
Сукня Muna коричневого кольору, за словами стилістів, має особливий вигляд. Експерти відзначають, що коричневий у поєднанні з простими формами здатний мати дорогий вигляд, навіть якщо річ не має яскравих декоративних елементів.
Але Ірина, як ми знаємо, часто обирає речі не тільки за красою, а й за відчуттям комфорту та впевненості. За її словами, саме це допомагає почуватися впевнено перед камерами і в повсякденному житті.
