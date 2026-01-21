Видео
Самая дорогая вещь в гардеробе финалистки "Холостяк-14"

Самая дорогая вещь в гардеробе финалистки "Холостяк-14"

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 22:35
Гардероб финалистки "Холостяк-14" — вещь, что поразила всех
Ирина Пономаренко. Фото: кадр из видео

Модель Ирина Пономаренко, которая привлекла внимание зрителей шоу "Холостяк-14", продолжает оставаться в центре внимания. Недавно она дала откровенное интервью, где рассказала о своих любимых вещах в гардеробе и поделилась интересными деталями образа после финала шоу.

Недавно Ирина пообщалась со Славой Деминым и раскрыла, какая вещь в ее гардеробе сейчас является самой дорогой.

Читайте также:

Что в гардеробе Ирины Пономаренко стоит дороже всего

"Наверное, сейчас это то платье, в котором я была на пост-шоу "Холостяка" от Балыкина. Это был подарок от бренда", — отметила Ира.

Ірочка з "Холостяка" здивувала найдорожчою річчю в гардеробі
Ирочка на пост-шоу "Холостяка-14". Фото: кадр из видео

Отметим, что стоимость платья сейчас на сайте — 56 700 гривен. Образ Ирины на пост-шоу дополнял кейп с пайетками, который придавал платью особое праздничное настроение. Хоть Ирина не назвала цену, мы проверили на сайте — он стоит 20 580 гривен. Кейп выполнен в минималистичной форме, но благодаря мерцающей текстуре и скульптурному крою создает ощущение, что образ "оживает" при каждом движении.

Цікава деталь образу за 20 тисяч гривень
Кейп. Фото с сайта магазина

Платье Muna коричневого цвета, по словам стилистов, выглядит по-особенному. Эксперты отмечают, что коричневый в сочетании с простыми формами способен выглядеть дорого, даже если вещь не имеет ярких декоративных элементов.

Сукня Muna коричневого кольору
Платье Muna. Фото с сайта магазина

Но Ирина, как мы знаем, часто выбирает вещи не только по красоте, но и по ощущению комфорта и уверенности. По ее словам, именно это помогает чувствовать себя уверенно перед камерами и в повседневной жизни.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки чаще всего предпочитает Дакота Джонсон.

Также мы сообщали, как и с чем можно носить юбку в новом сезоне, чтобы выглядеть роскошно.

шоу Холостяк мода знаменитости вещи стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
