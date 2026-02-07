Джинсы больше не нужны — что предлагает носить участница "Холостяка-14"

София Шамия. Фото: Instagam/sofiashamia

"Мисс Украина 2023" и бывшая участница "Холостяка-14", София Шамия показала, как вязаный костюм может стать основой повседневного гардероба вместо джинсов. Она выбрала простой, но продуманный сет, который легко подстраивается под разные ситуации.

Об этом рассказало издание "РБК-Україна".

Модный образ от участницы "Холостяка-14"

Плотная вязка с узором "косы" делает костюм интересным на вид, а широкие брюки и свободный кардиган на молнии создают легкий, расслабленный силуэт. Белый базовый топ добавляет образу нотку элегантности. Важно, что весь комплект выглядит гармонично, даже без сложных сочетаний и дополнительных деталей.

София не ограничилась базовым сетом, а добавила еще аксессуары, которые делают образ завершенным. Трикотажная повязка на голову теплая, но при этом не скрывает прическу, а массивные кроссовки в бежевом оттенке создают баланс между мягким трикотажем и динамикой городского стиля. Цвет светло-серого меланжа выглядит спокойно и позволяет комбинировать сет с другими вещами в гардеробе.

Такой костюм очень стильный и с ним действительно легко создавать разные образы. Можно заменить кроссовки на ботильоны и накинуть пальто, и отправиться на вечернюю прогулку. Вязаный сет тем и особенный, что не требует дополнительных усилий, при этом имеет современный и комфортный вид. Именно поэтому его все чаще выбирают те, кто хочет совместить удобство и уверенность в повседневном образе.

