Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Тренд, заменяющий джинсы — пример от участницы "Холостяка-14"

Тренд, заменяющий джинсы — пример от участницы "Холостяка-14"

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:09
Джинсы больше не нужны — что предлагает носить участница "Холостяка-14"
София Шамия. Фото: Instagam/sofiashamia

"Мисс Украина 2023" и бывшая участница "Холостяка-14", София Шамия показала, как вязаный костюм может стать основой повседневного гардероба вместо джинсов. Она выбрала простой, но продуманный сет, который легко подстраивается под разные ситуации.

Об этом рассказало издание "РБК-Україна".

Реклама
Читайте также:

Модный образ от участницы "Холостяка-14"

Плотная вязка с узором "косы" делает костюм интересным на вид, а широкие брюки и свободный кардиган на молнии создают легкий, расслабленный силуэт. Белый базовый топ добавляет образу нотку элегантности. Важно, что весь комплект выглядит гармонично, даже без сложных сочетаний и дополнительных деталей.

София не ограничилась базовым сетом, а добавила еще аксессуары, которые делают образ завершенным. Трикотажная повязка на голову теплая, но при этом не скрывает прическу, а массивные кроссовки в бежевом оттенке создают баланс между мягким трикотажем и динамикой городского стиля. Цвет светло-серого меланжа выглядит спокойно и позволяет комбинировать сет с другими вещами в гардеробе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такой костюм очень стильный и с ним действительно легко создавать разные образы. Можно заменить кроссовки на ботильоны и накинуть пальто, и отправиться на вечернюю прогулку. Вязаный сет тем и особенный, что не требует дополнительных усилий, при этом имеет современный и комфортный вид. Именно поэтому его все чаще выбирают те, кто хочет совместить удобство и уверенность в повседневном образе.

Ранее мы писали о том, что носить после 60 лет. Американская актриса Деми Мур своим примером показывает, что и в таком возрасте можно выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какие свитера сделают любой образ эффектным. При этом их можно носить ежедневно.

шоу Холостяк мода знаменитости образ стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации