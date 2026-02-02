Відео
Головна Культ Боб для прямого волосся, який реально додає обʼєм

Боб для прямого волосся, який реально додає обʼєм

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:32
Обʼємна стрижка боб — найкращі рішення для прямого волосся
У дівчини стрижка боб. Фото: freepik

Пряме волосся часто здається складним для створення об’єму, але насправді воно ідеально підходить для боба. Ця стрижка дозволяє вдало підкреслити форму обличчя. 

У виданні ELLE зібрали три варіанти, які мають цікавий вигляд навіть без складної укладки.

Читайте також:

Класичний прямий боб

Це найпростіший і водночас найефектніший варіант для рівного волосся. Лінія зрізу — однакова по всій довжині, приблизно на рівні підборіддя. За словами перукарів, для прямого волосся шари та каскади часто мають недоречний вигляд. 

@isabellapariente

Nothing more chic than a pin straight bob #shorthair #haircut

♬ original sound - Isabella

Щоб боб не мав плоский вигляд, можна додати трохи текстури під час сушіння: легкий спрей для об’єму або мус, який піднімає корені. Кінчики можна трохи підкрутити прасочкою, всередину або назовні, тоді зачіска стане ефектнішою.

Стильний градуйований боб

Якщо строгий рівний зріз здається занадто "жорстким", варто звернути увагу на градуйований боб. Стилісти часто використовують бритву, щоб розмити чіткі лінії кінчиків — тоді волосся матиме природний вигляд і не буде прив’язуватися до одного образу.

@kylaleelee

breakdown of my bouncy bob haircut 🎀 love when I get tagged in a haircut reveal always looks so good!! 🥹 #shortbobhaircut #shorthaircut #haircutinspo #shorthairinspo #auburnhair

♬ cinnamon girl lana del rey - darlana ♪‧₊˚

Під час сушіння добре працює велика кругла щітка, яка створює легкий вигин пасм, що "обрамляє" обличчя, додаючи руху і легкості. Стилісти радять ще використовувати зволожувальні засоби.

Асиметричний боб

Асиметрія завжди привертає увагу. У цьому варіанті волосся на потилиці коротше, а пасма біля обличчя — довші. Саме така форма створює відчуття об’єму на маківці без додаткових засобів і робить силует більш цікавим.

Дизайнери та стилісти відзначають, що асиметричний боб добре працює на прямому волоссі, бо підкреслює лінії щелепи і природні контури обличчя. Для завершення образу можна використовувати легкий мус для об’єму та злегка витягнути пасма біля обличчя прасочкою.

Раніше ми писали про те, які популярні стрижки втратили свою актуальність у 2026 році. Сьогодні в тренді природність.

Також ми повідомляли, які стрижки роблять обличчя худішим. Стилісти радять звернути на них увагу.

мода стрижки волосся стиль стрижка боб
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
