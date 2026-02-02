Обʼємна стрижка боб — найкращі рішення для прямого волосся

У дівчини стрижка боб. Фото: freepik

Пряме волосся часто здається складним для створення об’єму, але насправді воно ідеально підходить для боба. Ця стрижка дозволяє вдало підкреслити форму обличчя.

У виданні ELLE зібрали три варіанти, які мають цікавий вигляд навіть без складної укладки.

Класичний прямий боб

Це найпростіший і водночас найефектніший варіант для рівного волосся. Лінія зрізу — однакова по всій довжині, приблизно на рівні підборіддя. За словами перукарів, для прямого волосся шари та каскади часто мають недоречний вигляд.

Щоб боб не мав плоский вигляд, можна додати трохи текстури під час сушіння: легкий спрей для об’єму або мус, який піднімає корені. Кінчики можна трохи підкрутити прасочкою, всередину або назовні, тоді зачіска стане ефектнішою.

Стильний градуйований боб

Якщо строгий рівний зріз здається занадто "жорстким", варто звернути увагу на градуйований боб. Стилісти часто використовують бритву, щоб розмити чіткі лінії кінчиків — тоді волосся матиме природний вигляд і не буде прив’язуватися до одного образу.

Під час сушіння добре працює велика кругла щітка, яка створює легкий вигин пасм, що "обрамляє" обличчя, додаючи руху і легкості. Стилісти радять ще використовувати зволожувальні засоби.

Асиметричний боб

Асиметрія завжди привертає увагу. У цьому варіанті волосся на потилиці коротше, а пасма біля обличчя — довші. Саме така форма створює відчуття об’єму на маківці без додаткових засобів і робить силует більш цікавим.

Дизайнери та стилісти відзначають, що асиметричний боб добре працює на прямому волоссі, бо підкреслює лінії щелепи і природні контури обличчя. Для завершення образу можна використовувати легкий мус для об’єму та злегка витягнути пасма біля обличчя прасочкою.

