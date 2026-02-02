Объемная стрижка боб — лучшие решения для прямых волос

У девушки стрижка боб. Фото: freepik

Прямые волосы часто кажутся сложными для создания объема, но на самом деле они идеально подходят для боба. Эта стрижка позволяет удачно подчеркнуть форму лица.

В издании ELLE собрали три варианта, которые интересно смотрятся даже без сложной укладки.

Классический прямой боб

Это самый простой и одновременно самый эффектный вариант для ровных волос. Линия среза — одинаковая по всей длине, примерно на уровне подбородка. По словам парикмахеров, для прямых волос слои и каскады часто выглядят неуместно.

Чтобы боб не выглядел плоским, можно добавить немного текстуры во время сушки: легкий спрей для объема или мусс, который приподнимает корни. Кончики можно немного подкрутить утюжком, внутрь или наружу, тогда прическа станет эффектнее.

Стильный градуированный боб

Если строгий ровный срез кажется слишком "жестким", стоит обратить внимание на градуированный боб. Стилисты часто используют бритву, чтобы размыть четкие линии кончиков — тогда волосы будут выглядеть естественно и не будут привязываться к одному образу.

Во время сушки хорошо работает большая круглая щетка, которая создает легкий изгиб прядей, что "обрамляет" лицо, добавляя движения и легкости. Стилисты советуют еще использовать увлажняющие средства.

Асимметричный боб

Асимметрия всегда привлекает внимание. В этом варианте волосы на затылке короче, а пряди возле лица — длиннее. Именно такая форма создает ощущение объема на макушке без дополнительных средств и делает силуэт более интересным.

Дизайнеры и стилисты отмечают, что асимметричный боб хорошо работает на прямых волосах, так как подчеркивает линии челюсти и естественные контуры лица. Для завершения образа можно использовать легкий мусс для объема и слегка вытянуть пряди у лица утюжком.

