Мода на стрижки меняется так же быстро, как одежда или макияж. То, что еще в прошлом году казалось стильным, в 2026-м уже выглядит устаревшим, а иногда даже старит. Сегодня главное — не идеальная укладка, а естественность.

Какие прически стоит оставить в прошлом

Крупные локоны, фиксированные лаком до блеска, начесы, высоко зачесанные виски — все это выглядит неестественно. Антитрендом также остаются каре с четкими ровными линиями, без объема, и одноуровневые длинные стрижки без формы.

Еще одно заметное изменение касается цвета. Раньше популярны были резкие контрасты, ярко окрашенные пряди, но теперь они кажутся слишком искусственными.

Какие стрижки приходят на замену

Многослойные стрижки позволяют с легкостью создавать объем. Например, каре с текстурированными прядями у лица добавляют образу свежести.

Каскад тоже вернулся, но в новом, более естественном варианте: плавные переходы вместо резких перепадов длины, без эффекта "резания ножницами". Легкие волны делают прическу динамичной даже после нескольких часов.

Что касается цвета, техники балаяжа, шатуша и бейбилайтс смещают акцент с контрастных прядей на глубину и градацию оттенков. Ранее важный контраст окончательно уступил место натуральности.

Стилисты отмечают, что даже небольшая текстура или легкая волна может превратить обычную стрижку в нечто современное.

