Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Названы стрижки, что в 2026 году окончательно теряют популярность

Названы стрижки, что в 2026 году окончательно теряют популярность

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:12
Стрижки, вышедшие из моды в 2026 году ​​— новые тренды для волос
Процесс стрижки. Фото: freepik

Мода на стрижки меняется так же быстро, как одежда или макияж. То, что еще в прошлом году казалось стильным, в 2026-м уже выглядит устаревшим, а иногда даже старит. Сегодня главное — не идеальная укладка, а естественность.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие прически стоит оставить в прошлом

Крупные локоны, фиксированные лаком до блеска, начесы, высоко зачесанные виски — все это выглядит неестественно. Антитрендом также остаются каре с четкими ровными линиями, без объема, и одноуровневые длинные стрижки без формы.

Еще одно заметное изменение касается цвета. Раньше популярны были резкие контрасты, ярко окрашенные пряди, но теперь они кажутся слишком искусственными.

@freyasbouncyblowdrys

Сентябрь означает большие волосы и упругие фены szn здесь 🍂 #autumn2024 #fallaesthetic #blowdrytutorial #blowdrytutorial #blowdrycurls #hotbrush #hotbrushtutorial

♬ оригинальный звук - ⛧ - ౨ৎ

Какие стрижки приходят на замену

Многослойные стрижки позволяют с легкостью создавать объем. Например, каре с текстурированными прядями у лица добавляют образу свежести.

Каскад тоже вернулся, но в новом, более естественном варианте: плавные переходы вместо резких перепадов длины, без эффекта "резания ножницами". Легкие волны делают прическу динамичной даже после нескольких часов.

@pepperandlove

Draft! Может то опять каскад обновить? 🤭 #girlygirl #girlythings #бьютиблог

♬ VIBEY - 𝖻𝗅𝗈𝗌𝗌𝗌𝗈𝗆

Что касается цвета, техники балаяжа, шатуша и бейбилайтс смещают акцент с контрастных прядей на глубину и градацию оттенков. Ранее важный контраст окончательно уступил место натуральности.

Стилисты отмечают, что даже небольшая текстура или легкая волна может превратить обычную стрижку в нечто современное.

Ранее мы писали о том, какая стрижка станет самой популярной в 2026 году.

Также мы сообщали об очень удачных вариантах стрижек для седых волос.

мода стрижки прически волосы стиль антитренды
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации