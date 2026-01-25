Стрижка, которую полюбят все в 2026 году — эффектная и практичная

Стрижка. Фото: freepik

В 2026 году прически смещают акцент с радикальных изменений на тщательную работу с формой и текстурой. Волосы больше не ограничиваются длиной — важна их естественность и ухоженный вид.

почему в этом году в тренде стрижка, которая выглядит продуманно даже без сложной укладки.

Какую короткую стрижку выбрать в 2026 году

Особое внимание в этом году стилисты уделяют текстуре. Волосы не должны быть тяжелыми или скованными стайлингом. Наоборот, важно легкое движение прядей, которое подчеркивает форму лица и создает ощущение живой структуры. Именно поэтому трендом становится минимальная укладка.

Одним из ключевых фаворитов года остается боб, но теперь он "дисциплинированный". Суть в точности: ровные срезы, четкие контуры, А-силуэт или ультракороткая форма до щек. Дизайнеры и стилисты отмечают, что именно такая стрижка позволяет удачно подчеркнуть черты своего лица.

Интересно, что боб 2026 года адаптируется под ритм жизни. Он легко превращается из офисного в повседневный вариант, не теряя структуры и стиля. Никаких сложных процедур, плоек или бигудей — прическа сама по себе выглядит эффектно. Это делает ее особенно привлекательной для тех, кто ценит время, но не хочет отказываться от образа, который выглядит современно.

Еще один акцент — здоровье волос. В тренде ухоженные волосы с блеском и естественной текстурой, ведь именно они создают эффект полноценной стрижки даже без фирменной укладки. Стилисты рекомендуют сосредоточиться на качественных косметических средствах, регулярной обработке кончиков и легких процедурах для питания прядей.

Последние тренды 2026 года

