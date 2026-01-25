Стрижка, яку полюблять усі в 2026 році — ефектна і практична

Cтрижка. Фото: freepik

У 2026 році зачіски зміщують акцент із радикальних змін на ретельну роботу з формою та текстурою. Волосся більше не обмежується довжиною — важлива його природність і доглянутий вигляд.

Новини.LIVE розповість, чому цього року в тренді стрижка, яка має продуманий вигляд навіть без складного укладання.

Особливу увагу цього року стилісти приділяють текстурі. Волосся не повинно бути важким або скуто стайлінгом. Навпаки, важливий легкий рух пасом, який підкреслює форму обличчя і створює відчуття живої структури. Саме тому трендом стає мінімальне укладання.

Одним із ключових фаворитів року залишається боб, але тепер він "дисциплінований". Суть у точності: рівні зрізи, чіткі контури, А-силует або ультракоротка форма до щік. Дизайнери та стилісти відзначають, що саме така стрижка дозволяє вдало підкреслити риси свого обличчя.

Цікаво, що боб 2026 року адаптується під ритм життя. Він легко перетворюється із офісного в повсякденний варіант, не втрачаючи структури і стилю. Ніяких складних процедур, плойок чи бігудей — зачіска сама по собі має ефектний вигляд. Це робить її особливо привабливою для тих, хто цінує час, але не хоче відмовлятися від образу, що має сучасний вигляд.

Ще один акцент — здоров’я волосся. У тренді доглянуте волосся з блиском і природною текстурою, адже саме воно створює ефект повноцінної стрижки навіть без фірмового укладання. Стилісти рекомендують зосередитися на якісних косметичних засобах, регулярній обробці кінчиків та легких процедурах для живлення пасом.

