Україна
Стильные стрижки, что сделают лицо худее — советы с видео

Стильные стрижки, что сделают лицо худее — советы с видео

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:54
Как сделать лицо стройнее — модные стрижки, которые помогут
Стрижка. Фото: freepik

Визуально изменить форму лица можно не только макияжем — правильная стрижка тоже имеет на это влияние. Некоторые прически способны сделать лицо стройнее и вытянутее, подчеркнуть черты и придать объем там, где это нужно. Стилисты советуют выбирать варианты, которые учитывают форму лица и естественную структуру волос.

Об этом пишет In Journal.

Читайте также:

Трендовые стрижки для круглого лица, что стоит рассмотреть

Боб чуть ниже подбородка

Классический боб имеет множество вариантов, но если ваша цель — визуально удлинить лицо, стоит обратить внимание на удлиненную версию. Она создает гармоничную пропорцию между лбом, щеками и подбородком.

@albaglance

@Valentina Zenere на Dark Espresso by myself x @L'Oréal Professionnel 🖤 #valentinazenere #darkespresso #shortbob #haircolortrend #haircuttransformation

♬ Smack Yo' - Beltran

Стилисты говорят, что идеальная длина — чуть ниже подбородка или на уровне ключиц. Такая прическа "играет" с формой лица, делая его более изящным.

Многоуровневые слои

Стрижка со слоями — это не просто модно, но и практично для тех, кто хочет уравновесить округлость лица. Различные уровни создают ощущение легкости и объема, но важно оставлять больше волос в нижней части, чтобы прическа имела естественный вид.

Дизайнеры волос часто отмечают, что многоуровневые пряди помогают мягко обрамлять щеки и челюсть, не делая черты лица более грубыми.

Удлиненная челка

Челка может стать мощным инструментом для коррекции пропорций. Мягкие, удлиненные пряди, разделенные косым или центральным пробором, визуально вытягивают лицо и делают акцент на глазах. Стилисты советуют избегать слишком густой или прямой челки, которая может "перечеркнуть" эффект вытянутости. Удачный вариант — плавное обрамление лица прядями, что добавляет легкости и естественности образу.

Правильная стрижка работает как оптическая коррекция: она помогает уравновесить пропорции, скрыть округлость и подчеркнуть сильные черты. Даже если вы не планируете кардинальной смены имиджа, небольшие коррекции длины или формы челки могут заметно повлиять на общее впечатление.

Ранее мы писали о том, какая стрижка будет пользоваться большой популярностью в 2026 году и вполне заслуженно.

Также мы сообщали, какие эффектные стрижки нужно рассмотреть на седые волосы. Будете иметь непревзойденный вид.

мода тренды стрижки стиль стильная короткая стрижка
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
