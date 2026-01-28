Як зробити обличчя стрункішим — модні стрижки, що допоможуть

Cтрижка. Фото: freepik

Візуально змінити форму обличчя можна не лише макіяжем — правильна стрижка теж має на це вплив. Деякі зачіски здатні зробити обличчя стрункішим і витягнутішим, підкреслити риси та надати об’єму там, де це потрібно. Стилісти радять обирати варіанти, які враховують форму обличчя і природну структуру волосся.

Боб трохи нижче підборіддя

Класичний боб має безліч варіантів, але якщо ваша мета — візуально подовжити обличчя, варто звернути увагу на подовжену версію. Вона створює гармонійну пропорцію між лобом, щоками та підборіддям.

Стилісти кажуть, що ідеальна довжина — трохи нижче підборіддя або на рівні ключиць. Така зачіска "грає" з формою обличчя, роблячи його більш витонченим.

Багаторівневі шари

Стрижка з шарами — це не просто модно, а й практично для тих, хто хоче врівноважити округлість обличчя. Різні рівні створюють відчуття легкості та об’єму, але важливо залишати більше волосся у нижній частині, щоб зачіска мала природний вигляд..

Дизайнери волосся часто наголошують, що багаторівневі пасма допомагають м’яко обрамляти щоки та щелепу, не роблячи риси грубішими.

Подовжений чубчик

Чубчик може стати потужним інструментом для корекції пропорцій. М’які, подовжені пасма, розділені косим або центральним проділом, візуально витягують обличчя і роблять акцент на очах. Стилісти радять уникати занадто густого або прямого чубчика, який може "перекреслити" ефект витягнутості. Вдалий варіант — плавне обрамлення обличчя пасмами, що додає легкості і природності образу.

Правильна стрижка працює як оптична корекція: вона допомагає врівноважити пропорції, приховати округлість і підкреслити сильні риси. Навіть якщо ви не плануєте кардинальної зміни іміджу, невеликі корекції довжини або форми чубчика можуть помітно вплинути на загальне враження.

