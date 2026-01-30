Стрижки, що вийшли з моди у 2026 році — нові тренди для волосся

Процес стрижки. Фото: freepik

Мода на стрижки змінюється так само швидко, як одяг чи макіяж. Те, що ще минулого року здавалося стильним, у 2026-му вже має застарілий вигляд, а іноді навіть додає віку. Сьогодні головне — не ідеальна укладка, а природність.

Які зачіски варто залишити у минулому

Великі локони, фіксовані лаком до блиску, начісування, високо зачісані скроні — усе це має неприродний вигляд. Антитрендом також залишаються каре з чіткими рівними лініями, без об’єму, і однорівневі довгі стрижки без форми.

Ще одна помітна зміна стосується кольору. Раніше популярні були різкі контрасти, яскраво забарвлені пасма, але тепер вони здаються надто штучними.

Які стрижки приходять на заміну

Багатошарові стрижки дозволяють з легкістю створювати об’єм. Наприклад, каре з текстурованими пасмами біля обличчя додають образу свіжості.

Каскад теж повернувся, але у новому, більш природному варіанті: плавні переходи замість різких перепадів довжини, без ефекту "різання ножицями". Легкі хвилі роблять зачіску динамічною навіть після кількох годин.

Що стосується кольору, техніки балаяжу, шатушу та бейбілайтс зміщують акцент із контрастних пасм на глибину і градацію відтінків. Раніше важливий контраст остаточно поступився місцем натуральності.

Стилісти відзначають, що навіть невелика текстура або легка хвиля може перетворити звичайну стрижку на щось сучасне.

