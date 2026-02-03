Відео
Чоболофери у моді — як вибрати свою трендову пару

Дата публікації: 3 лютого 2026 18:38
Чоболофери замість чобіт — з чим носити зухвалі новинки
Cтильне шкіряне взуття. Фото: freepik

У 2026 році повсякденне взуття помітно змінюється. Саме тому так вчасно з’явилися "чоболофери" — дивний, але логічний гібрид, який швидко перестає бути модною провокацією.

Про них розповів Vogue.

Ще кілька років тому лофери здавалися максимально передбачуваними. Вони вдало вписувалися в різні образи. Але мода, як відомо, не терпить стабільності. І замість того, щоб зникнути, лофери пішли в наступ і знову у всіх на слуху.

Яке взуття буде в тренді 2026 року

Чоболофери не підлаштовуються під образ, а одразу звертають на себе увагу. Це добре видно по тому, що нам показали на подіумах. Gucci беруть знайомі коди своїх культових лоферів і доводять їх до формату високих чобіт. 

Чоболофери набирають популярності у 2026
Gucci весна-літо 2025. Фото з Vogue

Jil Sander роблять ставку на універсальність, а Miu Miu навмисно балансують між грубістю та інтимністю, тому з таким взуттям легко створити бездоганний образ.

У 2026 році в тренді практичне взуття
Miu Miu. Фото з Vogue

Важливо й те, чому цей тренд виник саме зараз, коли як ніколи, цінується у взуття комфорт та практичність. "Чоболофери" дуже вдало відповідають на цей запит. До того ж, ця модель взуття здається вже знайомою і ніби була створена для довгих прогулянок по місту.

мода тренди стиль жіноче взуття 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
