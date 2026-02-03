Чеболоферы вместо сапог - с чем носить дерзкие новинки

Стильная кожаная обувь. Фото: freepik

В 2026 году повседневная обувь заметно меняется. Именно поэтому так вовремя появились сапоги-лоферы — странный, но логичный гибрид, который быстро перестает быть модной провокацией.

О них рассказал Vogue.

Еще несколько лет назад лоферы казались максимально предсказуемыми. Они удачно вписывались в разные образы. Но мода, как известно, не терпит стабильности. И вместо того, чтобы исчезнуть, лоферы пошли в наступление и снова у всех на слуху.

Какая обувь будет в тренде 2026 года

Сапоги-лоферы не подстраиваются под образ, а сразу обращают на себя внимание. Это хорошо видно по тому, что нам показали на подиумах. Gucci берут знакомые коды своих культовых лоферов и доводят их до формата высоких сапог.

Gucci весна-лето 2025. Фото из Vogue

Jil Sander делают ставку на универсальность, а Miu Miu намеренно балансируют между грубостью и интимностью, поэтому с такой обувью легко создать безупречный образ.

Miu Miu. Фото из Vogue

Важно и то, почему этот тренд возник именно сейчас, когда как никогда ценится в обуви комфорт и практичность. Сапоги-лоферы очень удачно отвечают на этот запрос. К тому же, эта модель обуви кажется уже знакомой и будто была создана для долгих прогулок по городу.

