Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Сапоги-лоферы в моде — как выбрать свою трендовую пару

Сапоги-лоферы в моде — как выбрать свою трендовую пару

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:38
Чеболоферы вместо сапог - с чем носить дерзкие новинки
Стильная кожаная обувь. Фото: freepik

В 2026 году повседневная обувь заметно меняется. Именно поэтому так вовремя появились сапоги-лоферы — странный, но логичный гибрид, который быстро перестает быть модной провокацией.

О них рассказал Vogue.

Реклама
Читайте также:

Еще несколько лет назад лоферы казались максимально предсказуемыми. Они удачно вписывались в разные образы. Но мода, как известно, не терпит стабильности. И вместо того, чтобы исчезнуть, лоферы пошли в наступление и снова у всех на слуху.

Какая обувь будет в тренде 2026 года

Сапоги-лоферы не подстраиваются под образ, а сразу обращают на себя внимание. Это хорошо видно по тому, что нам показали на подиумах. Gucci берут знакомые коды своих культовых лоферов и доводят их до формата высоких сапог.

Чоболофери набирають популярності у 2026
Gucci весна-лето 2025. Фото из Vogue

Jil Sander делают ставку на универсальность, а Miu Miu намеренно балансируют между грубостью и интимностью, поэтому с такой обувью легко создать безупречный образ.

У 2026 році в тренді практичне взуття
Miu Miu. Фото из Vogue

Важно и то, почему этот тренд возник именно сейчас, когда как никогда ценится в обуви комфорт и практичность. Сапоги-лоферы очень удачно отвечают на этот запрос. К тому же, эта модель обуви кажется уже знакомой и будто была создана для долгих прогулок по городу.

Ранее мы писали о том, какие туфли из 90-х снова можно увидеть на подиумах. Их можно носить со всем в 2026 году.

Также мы сообщали, какой антитрендовый цвет обуви модницы снова будут носить в этом году.

мода тренды стиль женская обувь 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации