Трендові брови, що омолоджують — 3 влучні форми (фото)

Форма брів, яка робить обличчя молодшим — 3 варіанти
Одна деталь у зовнішності може змінити настрій обличчя сильніше, ніж макіяж або нова зачіска. І це — брови. Вони здатні зробити погляд відкритішим, пом’якшити риси й навіть візуально "скинути" кілька років, якщо форма підібрана вдало.
Про це пише видання Glam.
Майстри з брів давно помітили, що омолоджуючий ефект не в яскравості чи товщині, а в правильній лінії. Є три форми, які працюють майже безвідмовно — за умови, що їх не перетворюють на шаблон.
Прямі брови без різкого зламу
Це варіант для тих, хто хоче мати свіжіший вигляд. Пряма лінія заспокоює обличчя, прибирає напруження в погляді й не тягне риси вниз.
@joherrstedt
VOICEOVER: Hello and welcome to my straight (not sexuality specific) eyebrow tutorial 👍🏻 PRODUCTS: @Rapide Brow Lift Soap @Depend Cosmetic Brow Lift Illusion Styling Wax @NYXCosmeticsNordics Lift N Snatch Brow Tint Pen 8 Espresso #eyebrows #eyebrowtutorial #eyebrow #browsoap #browwax #makeup #tutorial♬ Let Down - Radiohead
Єдине, майстри радять не чіпати нижню лінію, а працювати лише з верхом, прибираючи те, що вибивається з загальної форми. Заповнювати брови краще короткими штрихами, імітуючи волоски, а не суцільною тінню. Легке опущення на кінчику робить форму живішою.
Брови з піднятими кінчиками
Ця форма створює відчуття підтягнутості обличчя. Саме тому стилісти часто радять її жінкам, які помічають втому в зоні очей або опущені кутики.
@eljammi
Here’s a quick way to give yourself ‘threads’ effect without doing one ✨ #makeup #makeuptips #makeupvideo #makeuptutorial♬ busy doin hot girl ish - Chelsea
Ключовий момент — правильна довжина. Занадто витягнутий кінчик працює проти вас і додає віку. Візажисти користуються простим правилом: олівець від крила носа через зовнішній кут ока — там і має закінчуватися брова. Кінчик варто спрямовувати вгору, але без різких кутів, інакше погляд стане жорстким.
Заокруглені брови з м’якою дугою
Це форма відкриває очі, прибирає суворість і робить образ більш жіночним. Пік такої брови не має бути високим. Його зазвичай розміщують над зовнішнім краєм зіниці, а далі лінію плавно ведуть до кінчика. Без ламаних переходів і різких акцентів. Для об’єму стилісти радять використовувати прозорий або злегка тонований гель, а трохи хайлайтера під бровою додає світла.
@makeupthemombie
The #browtutorial I wish I had ten years ago! I've felt like I had McDonald's arches on my face until I learned this. I hope it helps someone! #roundeyebrows #roundarcheyebrows♬ original sound - Ashley Milliner
Головна порада, яку часто повторюють бровісти: не гнатися за ідеальною формою. Коли брови підтримують природні риси, обличчя має молодший вигляд саме по собі.
