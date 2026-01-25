Трендові брови, що омолоджують — 3 влучні форми (фото)

Догляд за бровами. Фото: freepik

Одна деталь у зовнішності може змінити настрій обличчя сильніше, ніж макіяж або нова зачіска. І це — брови. Вони здатні зробити погляд відкритішим, пом’якшити риси й навіть візуально "скинути" кілька років, якщо форма підібрана вдало.

Майстри з брів давно помітили, що омолоджуючий ефект не в яскравості чи товщині, а в правильній лінії. Є три форми, які працюють майже безвідмовно — за умови, що їх не перетворюють на шаблон.

Прямі брови без різкого зламу

Це варіант для тих, хто хоче мати свіжіший вигляд. Пряма лінія заспокоює обличчя, прибирає напруження в погляді й не тягне риси вниз.

Єдине, майстри радять не чіпати нижню лінію, а працювати лише з верхом, прибираючи те, що вибивається з загальної форми. Заповнювати брови краще короткими штрихами, імітуючи волоски, а не суцільною тінню. Легке опущення на кінчику робить форму живішою.

Брови з піднятими кінчиками

Ця форма створює відчуття підтягнутості обличчя. Саме тому стилісти часто радять її жінкам, які помічають втому в зоні очей або опущені кутики.

Ключовий момент — правильна довжина. Занадто витягнутий кінчик працює проти вас і додає віку. Візажисти користуються простим правилом: олівець від крила носа через зовнішній кут ока — там і має закінчуватися брова. Кінчик варто спрямовувати вгору, але без різких кутів, інакше погляд стане жорстким.

Заокруглені брови з м’якою дугою

Це форма відкриває очі, прибирає суворість і робить образ більш жіночним. Пік такої брови не має бути високим. Його зазвичай розміщують над зовнішнім краєм зіниці, а далі лінію плавно ведуть до кінчика. Без ламаних переходів і різких акцентів. Для об’єму стилісти радять використовувати прозорий або злегка тонований гель, а трохи хайлайтера під бровою додає світла.

Головна порада, яку часто повторюють бровісти: не гнатися за ідеальною формою. Коли брови підтримують природні риси, обличчя має молодший вигляд саме по собі.

