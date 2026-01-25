Видео
Україна
Видео

Форма бровей, которая делает лицо моложе — 3 варианта

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 09:48
Трендовые брови, что молодят — 3 подходящие формы (фото)
Уход за бровями. Фото: freepik

Одна деталь во внешности может изменить настроение лица сильнее, чем макияж или новая прическа. И это — брови. Они способны сделать взгляд более открытым, смягчить черты и даже визуально "сбросить" несколько лет, если форма подобрана удачно.

Об этом пишет издание Glam.

Мастера по бровям давно заметили, что омолаживающий эффект не в яркости или толщине, а в правильной линии. Есть три формы, которые работают почти безотказно — при условии, что их не превращают в шаблон.

Прямые брови без резкого излома

Это вариант для тех, кто хочет выглядеть свежее. Прямая линия успокаивает лицо, убирает напряжение во взгляде и не тянет черты вниз.

@joherrstedt

VOICEOVER: Здравствуйте и добро пожаловать в мой туториал по прямым (не половым признакам) бровям 👍🏻 ПРОДУКТЫ: @Rapide Brow Lift Soap @Depend Cosmetic Brow Lift Illusion Styling Wax @NYXCosmeticsNordics Lift N Snatch Brow Tint Pen 8 Espresso #eyebrows #eyebrowtutorial #eyebrow #eyebrow #browsoap #browwax #makeup #tutorial

♬ Let Down - Radiohead

Единственное, мастера советуют не трогать нижнюю линию, а работать только с верхом, убирая то, что выбивается из общей формы. Заполнять брови лучше короткими штрихами, имитируя волоски, а не сплошной тенью. Легкое опущение на кончике делает форму более живой.

Брови с приподнятыми кончиками

Эта форма создает ощущение подтянутости лица. Именно поэтому стилисты часто советуют ее женщинам, которые замечают усталость в области глаз или опущенные уголки.

@eljammi

Вот быстрый способ придать себе эффект 'нитей', не делая при этом ✨ #makeup #makeuptips #makeupvideo #makeuptutorial

♬ busy doin hot girl ish - Chelsea

Ключевой момент — правильная длина. Слишком вытянутый кончик работает против вас и добавляет возраста. Визажисты пользуются простым правилом: карандаш от крыла носа через внешний угол глаза — там и должна заканчиваться бровь. Кончик стоит направлять вверх, но без резких углов, иначе взгляд станет жестким.

Закругленные брови с мягкой дугой

Это форма открывает глаза, убирает строгость и делает образ более женственным. Пик такой брови не должен быть высоким. Его обычно размещают над внешним краем зрачка, а дальше линию плавно ведут к кончику. Без ломаных переходов и резких акцентов. Для объема стилисты советуют использовать прозрачный или слегка тонированный гель, а немного хайлайтера под бровью добавляет света.

@makeupthemombie

Самоучитель #browtutorial, который я жалею, что у меня не было десять лет назад! Я чувствовала, что у меня на лице арки Макдональдса, пока не узнала это. Надеюсь, это кому-то поможет! #roundeyebrows #roundarcheyebrows

♬ оригинальный звук - Ashley Milliner

Главный совет, который часто повторяют бровисты: не гнаться за идеальной формой. Когда брови поддерживают естественные черты, лицо выглядит моложе само по себе.

мода тренды женщины молодость брови
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
