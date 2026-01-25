Трендовые брови, что молодят — 3 подходящие формы (фото)

Уход за бровями. Фото: freepik

Одна деталь во внешности может изменить настроение лица сильнее, чем макияж или новая прическа. И это — брови. Они способны сделать взгляд более открытым, смягчить черты и даже визуально "сбросить" несколько лет, если форма подобрана удачно.

Мастера по бровям давно заметили, что омолаживающий эффект не в яркости или толщине, а в правильной линии. Есть три формы, которые работают почти безотказно — при условии, что их не превращают в шаблон.

Прямые брови без резкого излома

Это вариант для тех, кто хочет выглядеть свежее. Прямая линия успокаивает лицо, убирает напряжение во взгляде и не тянет черты вниз.

Единственное, мастера советуют не трогать нижнюю линию, а работать только с верхом, убирая то, что выбивается из общей формы. Заполнять брови лучше короткими штрихами, имитируя волоски, а не сплошной тенью. Легкое опущение на кончике делает форму более живой.

Брови с приподнятыми кончиками

Эта форма создает ощущение подтянутости лица. Именно поэтому стилисты часто советуют ее женщинам, которые замечают усталость в области глаз или опущенные уголки.

Ключевой момент — правильная длина. Слишком вытянутый кончик работает против вас и добавляет возраста. Визажисты пользуются простым правилом: карандаш от крыла носа через внешний угол глаза — там и должна заканчиваться бровь. Кончик стоит направлять вверх, но без резких углов, иначе взгляд станет жестким.

Закругленные брови с мягкой дугой

Это форма открывает глаза, убирает строгость и делает образ более женственным. Пик такой брови не должен быть высоким. Его обычно размещают над внешним краем зрачка, а дальше линию плавно ведут к кончику. Без ломаных переходов и резких акцентов. Для объема стилисты советуют использовать прозрачный или слегка тонированный гель, а немного хайлайтера под бровью добавляет света.

Главный совет, который часто повторяют бровисты: не гнаться за идеальной формой. Когда брови поддерживают естественные черты, лицо выглядит моложе само по себе.

