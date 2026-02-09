Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Який французький манікюр буде модним у 2026 році

Який французький манікюр буде модним у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 11:22
Наймодніший френч 2026 року — ви точно захочете це спробувати
Доглянутий манікюр. Фото: freepik

Французький манікюр у 2026 році отримує оновлений вигляд. Його нова версія — cloudy French — має розкішний вигляд. Цей дизайн все частіше обирають зірки. 

Розповідає Новини.LIVE посилаючись на Cosmopolitan

Реклама
Читайте також:

Французький манікюр, що пасує всім

Ще кілька років тому молочне покриття було просто безпечним варіантом "на всі випадки життя". У 2025-му воно стало повноцінним трендом, а тепер еволюціонувало у cloudy French nails, або soft French — манікюр, який має делікатнтй, але особливий вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головна відмінність від звичного френчу — у відсутності жорсткої межі. Край нігтя не виділяють білою смугою, а ніби розчиняють у молочно-кремовому відтінку. Основа ж максимально наближена до натурального кольору нігтьової пластини — чиста, спокійна, жива.

Натхненням для цього дизайну став відтінок Cloud Dancer — колір року за Pantone. Цей манікюр часто порівнюють із vanilla French, який свого часу активно носила Гейлі Бібер. Але якщо той дизайн був більше про глянець і трендовість, то cloudy French про спокій і впевненість. Не дивно, що зіркові нейл-майстри вже підхопили ідею. Бетіна Гольдштейн зробила cloudy French для Зої Кравіц на "Золотому глобусі — 2026", і цей вибір мав дуже органічний вигляд.

Cloudy French вдалий має вигляд будь-якій формі нігтів, візуально витягує пластину й робить руки більш витонченими. Це той випадок, коли манікюр хочеться розглядати. І якщо ви вагаєтеся між нюдом і класичним френчем — можливо, відповідь уже знайдена.

Раніше ми писали про те, який манікюр роками обирає перша леді України Олена Зеленська.

Також ми повідомляли про вдалий дизайн манікюру для жінок до Дня Валентина.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації