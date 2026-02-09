Наймодніший френч 2026 року — ви точно захочете це спробувати

Який французький манікюр буде модним у 2026 році
Французький манікюр у 2026 році отримує оновлений вигляд. Його нова версія — cloudy French — має розкішний вигляд. Цей дизайн все частіше обирають зірки.
Французький манікюр, що пасує всім
Ще кілька років тому молочне покриття було просто безпечним варіантом "на всі випадки життя". У 2025-му воно стало повноцінним трендом, а тепер еволюціонувало у cloudy French nails, або soft French — манікюр, який має делікатнтй, але особливий вигляд.
Головна відмінність від звичного френчу — у відсутності жорсткої межі. Край нігтя не виділяють білою смугою, а ніби розчиняють у молочно-кремовому відтінку. Основа ж максимально наближена до натурального кольору нігтьової пластини — чиста, спокійна, жива.
Натхненням для цього дизайну став відтінок Cloud Dancer — колір року за Pantone. Цей манікюр часто порівнюють із vanilla French, який свого часу активно носила Гейлі Бібер. Але якщо той дизайн був більше про глянець і трендовість, то cloudy French про спокій і впевненість. Не дивно, що зіркові нейл-майстри вже підхопили ідею. Бетіна Гольдштейн зробила cloudy French для Зої Кравіц на "Золотому глобусі — 2026", і цей вибір мав дуже органічний вигляд.
Cloudy French вдалий має вигляд будь-якій формі нігтів, візуально витягує пластину й робить руки більш витонченими. Це той випадок, коли манікюр хочеться розглядати. І якщо ви вагаєтеся між нюдом і класичним френчем — можливо, відповідь уже знайдена.
