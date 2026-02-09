Самый модный френч 2026 года - вы точно захотите это попробовать

Ухоженный маникюр. Фото: freepik

Французский маникюр в 2026 году получает обновленный вид. Его новая версия — cloudy French — выглядит роскошно. Этот дизайн все чаще выбирают звезды.

Французский маникюр, который подходит всем

Еще несколько лет назад молочное покрытие было просто безопасным вариантом "на все случаи жизни". В 2025-м оно стало полноценным трендом, а теперь эволюционировало в cloudy French nails, или soft French — маникюр, который выглядит деликатным, но особенным.

Главное отличие от привычного френча — в отсутствии жесткой границы. Край ногтя не выделяют белой полосой, а будто растворяют в молочно-кремовом оттенке. Основа же максимально приближена к натуральному цвету ногтевой пластины — чистая, спокойная, живая.

Вдохновением для этого дизайна стал оттенок Cloud Dancer — цвет года по Pantone. Этот маникюр часто сравнивают с vanilla French, который в свое время активно носила Хейли Бибер. Но если тот дизайн был больше про глянец и трендовость, то cloudy French про спокойствие и уверенность. Неудивительно, что звездные нейл-мастера уже подхватили идею. Бетина Гольдштейн сделала cloudy French для Зои Кравиц на "Золотом глобусе — 2026", и этот выбор выглядел очень органично.

Cloudy French отлично смотрится на любой форме ногтей, визуально вытягивает пластину и делает руки более изящными. Это тот случай, когда маникюр хочется рассматривать. И если вы колеблетесь между нюдом и классическим френчем — возможно, ответ уже найден.

