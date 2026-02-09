Самый модный френч 2026 года - вы точно захотите это попробовать

Какой французский маникюр будет модным в 2026 году
Французский маникюр в 2026 году получает обновленный вид. Его новая версия — cloudy French — выглядит роскошно. Этот дизайн все чаще выбирают звезды.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.
Французский маникюр, который подходит всем
Еще несколько лет назад молочное покрытие было просто безопасным вариантом "на все случаи жизни". В 2025-м оно стало полноценным трендом, а теперь эволюционировало в cloudy French nails, или soft French — маникюр, который выглядит деликатным, но особенным.
Главное отличие от привычного френча — в отсутствии жесткой границы. Край ногтя не выделяют белой полосой, а будто растворяют в молочно-кремовом оттенке. Основа же максимально приближена к натуральному цвету ногтевой пластины — чистая, спокойная, живая.
@fornails.pl
Soft French ♥️ #softfrench #manicure #nails #stylizacjapaznokci #fornails #NailArt #CapCut♬ Kocham - Julia Wieniawa
Вдохновением для этого дизайна стал оттенок Cloud Dancer — цвет года по Pantone. Этот маникюр часто сравнивают с vanilla French, который в свое время активно носила Хейли Бибер. Но если тот дизайн был больше про глянец и трендовость, то cloudy French про спокойствие и уверенность. Неудивительно, что звездные нейл-мастера уже подхватили идею. Бетина Гольдштейн сделала cloudy French для Зои Кравиц на "Золотом глобусе — 2026", и этот выбор выглядел очень органично.
Cloudy French отлично смотрится на любой форме ногтей, визуально вытягивает пластину и делает руки более изящными. Это тот случай, когда маникюр хочется рассматривать. И если вы колеблетесь между нюдом и классическим френчем — возможно, ответ уже найден.
Ранее мы писали о том, какой маникюр годами выбирает первая леди Украины Елена Зеленская.
Также мы сообщали об удачном дизайне маникюра для женщин ко Дню Валентина.
Читайте Новини.LIVE!