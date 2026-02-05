Маникюр на День влюбленных — трендовые оттенки и дизайн, которые выберут все

Маникюр. Фото: freepik

Иногда достаточно маленьких деталей, чтобы почувствовать настроение праздника. Например, можно сделать особенный маникюр ко Дню влюбленных, чтобы можно было почувствовать праздник даже на кончиках пальцев. Речь пойдет о маникюре, который легко подстроить под любую форму и длину ногтей, добавляя праздничный акцент в повседневность.

Новини.LIVE расскажет о самых универсальных идеях маникюра к этому празднику.

Реклама

Читайте также:

Идеи маникюра ко Дню святого Валентина

Для начала можно выбрать простой вариант — один оттенок красного или нежного розового. Такой маникюр уже сам по себе будет выглядеть гармонично. Если хочется немного фантазии, стоит добавить маленькие сердца. Их легко нарисовать даже дома, и они становятся базой для различных стилей.

Еще один вариант — надпись "Love" на одном или двух ногтях. Она не перегружает дизайн, но делает его особенным. Минималистичный дизайн в виде сердцебиения в свою очередь подойдет тем, кто любит лаконичность и в то же время хочет, чтобы ногти имели праздничное настроение.

Французский маникюр с красным кончиком — еще один способ добавить праздничного настроения. Он выглядит аккуратно, но при этом выделяется среди привычных нейтральных вариантов. Такой дизайн будет удобно носить каждый день.

Поэтому для Дня всех влюбленных можно выбирать что-то простое и одновременно выразительное: красный, розовый, сердца, надписи или тонкий акцент французского маникюра. Но помните, что дизайн должен приносить радость и создавать особое настроение, которое бы чувствовалось не только на празднике, но и в повседневной жизни.

Ранее мы писали о том, какую форму ногтей из нулевых сейчас уже почти никто не делает.

Также мы сообщали, какие nail-тренды будут актуальны в 2026 году.