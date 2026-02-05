Відео
Не просто сердечка — трендовий манікюр для Дня Валентина 2026

Дата публікації: 5 лютого 2026 13:43
Манікюр на День закоханих — трендові відтінки та дизайн, які оберуть усі
Манікюр. Фото: freepik

Іноді досить маленьких деталей, щоб відчути настрій свята. Наприклад, можна зробити особливий манікюр до Дня закоханих, щоб можна було відчути свято навіть на кінчиках пальців. Мова піде про манікюр, який легко підлаштувати під будь-яку форму і довжину нігтів, додаючи святковий акцент у повсякденність.

Новини.LIVE розповість про найбільш універсальні ідеї манікюру до цього свята.

Читайте також:

Ідеї манікюру до Дня святого Валентина

Для початку можна обрати простий варіант — один відтінок червоного чи ніжного рожевого. Такий манікюр вже сам по собі буде мати гармонійний вигляд. Якщо хочеться трішки фантазії, варто додати маленькі серця. Їх легко намалювати навіть вдома, і вони стають базою для різних стилів.

Ще один варіант — надпис "Love" на одному чи двох нігтях. Він не перевантажує дизайн, але робить його особливим. Мінімалістичний дизайн у вигляді серцебиття у свою чергу підійде тим, хто любить лаконічність і водночас хоче, щоб нігті мали святковий настрій.

Французький манікюр з червоним кінчиком — ще один спосіб додати святкового настрою. Він має акуратний вигляд, але водночас виділяється серед звичних нейтральних варіантів. Такий дизайн буде зручно носити щодня.

Тож для Дня всіх закоханих можна обирати щось просте і водночас виразне: червоний, рожевий, серця, надписи або тонкий акцент французького манікюру. Але памʼятайте, що дизайн має приносити радість і створювати особливий настрій, який би відчувався не тільки на святі, а й у буденному житті.

Раніше ми писали про те, яку форму нігтів з нульових зараз вже майже ніхто не робить.

Також ми повідомляли, які nail-тренди будуть актуальні в 2026 році.

мода манікюр День Святого Валентина стиль нігті
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
