Які речі не варто носити після 40 років — чому їх краще замінити

Зріла жінка в блакитному светрі. Фото: freepik

Якщо в шафі ще лежать синтетичні речі з паєтками, стразами чи масивними бусами, варто задуматися про їхню долю. Такі речі рідко приховують недоліки фігури і можуть робити образ старшим, ніж він є насправді.

Новини.LIVE розповість про такі речі більше.

Що не варто носити після 40 років

Наприклад, куртки, які раніше здавалися модними, тепер часто мають застарілий вигляд. Силуетні пуховики з великими принтами чи хутряними комірами давно втратили актуальність. Стилісти радять звертати увагу на подовжені моделі, які не обтягують. Вони не тільки мають сучасніший вигляд, а й допомагають відчувати себе зручно в будь-якій ситуації.

Куртка з хутряним коміром. Фото з соціальних мереж

Короткі пуховики теж рідко приховують особливості фігури. Тому якщо хочеться комфорту і порядку у пропорціях, краще обирати куртки середньої або подовженої довжини, стьобані моделі або авіатори. Такі речі не привертають зайвої уваги до талії.

Що стосується светрів — об’ємна в’язка, яка колись була хітом, тепер може деформувати фігуру і підкреслювати зайві об’єми. Стилісти радять придивитися до прямого або трохи вільного крою.

Светр з об’ємною в’язкою. Фото з соціальних мереж

Взуття — ще один момент, який часто забувають. Чоботи-панчохи на тонких підборах хоч і мають вдалий вигляд на фото, але на вулиці вони небезпечні і непрактичні. Для зимового періоду краще обирати черевики на стійкій підошві, утеплені челсі або жокейські чоботи. Вони надійніші та не обмежують рухів.

І нарешті дублянки. Приталені моделі давно вийшли з моди і можуть підкреслювати недоліки фігури. Дизайнери радять варіанти вільного крою з поясом або ременем. Така деталь робить одяг більш живим і дозволяє комбінувати його з різними стилями.

Коричнева дублянка. Фото з соціальних мереж

Після сорока важливо пам’ятати, що одяг має працювати на вас, а не проти вас. Він не повинен робити вигляд старшим чи приховувати вашу енергію.

