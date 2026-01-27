Відео
Який зимовий одяг старить жінок 40+ — що варто позбутися

Який зимовий одяг старить жінок 40+ — що варто позбутися

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:46
Які речі не варто носити після 40 років — чому їх краще замінити
Зріла жінка в блакитному светрі. Фото: freepik

Якщо в шафі ще лежать синтетичні речі з паєтками, стразами чи масивними бусами, варто задуматися про їхню долю. Такі речі рідко приховують недоліки фігури і можуть робити образ старшим, ніж він є насправді. 

Новини.LIVE розповість про такі речі більше. 

Читайте також:

Що не варто носити після 40 років

Наприклад, куртки, які раніше здавалися модними, тепер часто мають застарілий вигляд. Силуетні пуховики з великими принтами чи хутряними комірами давно втратили актуальність. Стилісти радять звертати увагу на подовжені моделі, які не обтягують. Вони не тільки мають сучасніший вигляд, а й допомагають відчувати себе зручно в будь-якій ситуації.

Які куртки цього сезону вже неактуальні
Куртка з хутряним коміром. Фото з соціальних мереж

Короткі пуховики теж рідко приховують особливості фігури. Тому якщо хочеться комфорту і порядку у пропорціях, краще обирати куртки середньої або подовженої довжини, стьобані моделі або авіатори. Такі речі не привертають зайвої уваги до талії.

Що стосується светрів — об’ємна в’язка, яка колись була хітом, тепер може деформувати фігуру і підкреслювати зайві об’єми. Стилісти радять придивитися до прямого або трохи вільного крою. 

Які светри не підійдуть зрілим жінкам
Светр з об’ємною в’язкою. Фото з соціальних мереж

Взуття — ще один момент, який часто забувають. Чоботи-панчохи на тонких підборах хоч і мають вдалий вигляд на фото, але на вулиці вони небезпечні і непрактичні. Для зимового періоду краще обирати черевики на стійкій підошві, утеплені челсі або жокейські чоботи. Вони надійніші та не обмежують рухів.

І нарешті дублянки. Приталені моделі давно вийшли з моди і можуть підкреслювати недоліки фігури. Дизайнери радять варіанти вільного крою з поясом або ременем. Така деталь робить одяг більш живим і дозволяє комбінувати його з різними стилями.

Дублянки більше для молоді
Коричнева дублянка. Фото з соціальних мереж

Після сорока важливо пам’ятати, що одяг має працювати на вас, а не проти вас. Він не повинен робити вигляд старшим чи приховувати вашу енергію.

Раніше ми писали про те, який светр стане ідеальним придбанням на весну 2026 року.

Також ми повідомляли, які речі з 90-х стануть базою вашого гардеробу у новому сезоні.

мода одяг стиль жінки за 50 років светр
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
