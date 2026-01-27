Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Какая зимняя одежда старит женщин 40+ — от чего стоит избавиться

Какая зимняя одежда старит женщин 40+ — от чего стоит избавиться

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 18:46
Какие вещи не стоит носить после 40 лет — почему их лучше заменить
Зрелая женщина в голубом свитере. Фото: freepik

Если в шкафу еще лежат синтетические вещи с пайетками, стразами или массивными бусами, стоит задуматься об их судьбе. Такие вещи редко скрывают недостатки фигуры и могут делать образ старше, чем он есть на самом деле.

Новини.LIVE расскажет о таких вещах больше.

Реклама
Читайте также:

Что не стоит носить после 40 лет

Например, куртки, которые раньше казались модными, теперь часто выглядят устаревшими. Силуэтные пуховики с большими принтами или меховыми воротниками давно потеряли актуальность. Стилисты советуют обращать внимание на удлиненные модели, которые не обтягивают. Они не только выглядят более современно, но и помогают чувствовать себя удобно в любой ситуации.

Які куртки цього сезону вже неактуальні
Куртка с меховым воротником. Фото из социальных сетей

Короткие пуховики тоже редко скрывают особенности фигуры. Поэтому если хочется комфорта и порядка в пропорциях, лучше выбирать куртки средней или удлиненной длины, стеганые модели или авиаторы. Такие вещи не привлекают лишнего внимания к талии.

Что касается свитеров — объемная вязка, которая когда-то была хитом, теперь может деформировать фигуру и подчеркивать лишние объемы. Стилисты советуют присмотреться к прямому или немного свободному крою.

Які светри не підійдуть зрілим жінкам
Свитер с объемной вязкой. Фото из социальных сетей

Обувь — еще один момент, который часто забывают. Сапоги-чулки на тонком каблуке хоть и удачно смотрятся на фото, но на улице они опасны и непрактичны. Для зимнего периода лучше выбирать ботинки на устойчивой подошве, утепленные челси или жокейские сапоги. Они более надежны и не стесняют движений.

И наконец дубленки. Приталенные модели давно вышли из моды и могут подчеркивать недостатки фигуры. Дизайнеры советуют варианты свободного кроя с поясом или ремнем. Такая деталь делает одежду более живой и позволяет комбинировать ее с разными стилями.

Дублянки більше для молоді
Коричневая дубленка. Фото из социальных сетей

После сорока важно помнить, что одежда должна работать на вас, а не против вас. Она не должна делать вид старше или скрывать вашу энергию.

Ранее мы писали о том, какой свитер станет идеальным приобретением на весну 2026 года.

Также мы сообщали, какие вещи из 90-х станут базой вашего гардероба в новом сезоне.

мода одежда стиль женщины за 50 лет свитер
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации