Какие вещи не стоит носить после 40 лет — почему их лучше заменить

Если в шкафу еще лежат синтетические вещи с пайетками, стразами или массивными бусами, стоит задуматься об их судьбе. Такие вещи редко скрывают недостатки фигуры и могут делать образ старше, чем он есть на самом деле.

Что не стоит носить после 40 лет

Например, куртки, которые раньше казались модными, теперь часто выглядят устаревшими. Силуэтные пуховики с большими принтами или меховыми воротниками давно потеряли актуальность. Стилисты советуют обращать внимание на удлиненные модели, которые не обтягивают. Они не только выглядят более современно, но и помогают чувствовать себя удобно в любой ситуации.

Короткие пуховики тоже редко скрывают особенности фигуры. Поэтому если хочется комфорта и порядка в пропорциях, лучше выбирать куртки средней или удлиненной длины, стеганые модели или авиаторы. Такие вещи не привлекают лишнего внимания к талии.

Что касается свитеров — объемная вязка, которая когда-то была хитом, теперь может деформировать фигуру и подчеркивать лишние объемы. Стилисты советуют присмотреться к прямому или немного свободному крою.

Обувь — еще один момент, который часто забывают. Сапоги-чулки на тонком каблуке хоть и удачно смотрятся на фото, но на улице они опасны и непрактичны. Для зимнего периода лучше выбирать ботинки на устойчивой подошве, утепленные челси или жокейские сапоги. Они более надежны и не стесняют движений.

И наконец дубленки. Приталенные модели давно вышли из моды и могут подчеркивать недостатки фигуры. Дизайнеры советуют варианты свободного кроя с поясом или ремнем. Такая деталь делает одежду более живой и позволяет комбинировать ее с разными стилями.

После сорока важно помнить, что одежда должна работать на вас, а не против вас. Она не должна делать вид старше или скрывать вашу энергию.

