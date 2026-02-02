Які культові туфлі носить Дакота Джонсон — ефектна модель

Дакота Джонсон. Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

Американська акторка Дакота Джонсон знову привернула увагу модних критиків, з’явившись на Тижні високої моди в Парижі в парі туфель Valentino Rockstud, які стали символом бренду. Акторка поєднала їх із несподіваним образом, який точно не залишився непоміченим.

З першого погляду здається, що ансамбль Дакоти міг би здаватися занадто сміливим або навіть хаотичним, але він працює завдяки дрібним деталям.

Ефектні туфлі в образі Дакоти Джонсон

Акторка обрала для нового образу прозорі нюдові панчохи з ніжним флористичним візерунком — легкий контраст до чорних мереживних шортів. Блузка з анімалістичним принтом із бантом на шиї додає нотку театральності, а драпірований жакет золотисто-коричневого відтінку з підплічниками й манжетами з еко-хутра надає образу розкоші. Всі ці елементи разом створюють щось середнє між класикою й авангардом, де не відчувається дисонансу.

Лаймовий клатч, який Дакота вибрала для завершення луку, підкреслює сміливий, але контрольований колірний акцент, а вузькі окуляри в стилі cat-eye додають образу елегантності старої школи.

Туфлі Дакоти Джонсон. Фото: Jacopo Raule/Getty Images for Valentino

Самі туфлі Valentino Rockstud з’явилися ще на показі осінньої колекції 2010 року і швидко стали знаковим елементом гардеробів по всьому світу завдяки впізнаваним заклепкам. Алессандро Мікеле, креативний директор бренду, повернув їх у колекції передосінньої лінії 2026 року, і очевидно, що Rockstud знову готові привертати увагу не лише на подіумах, а й у вуличному стилі.

Цікаво, що Дакота, яка зазвичай обирає комфортні речі й простий крій, наважилася на таку сміливу комбінацію. Це говорить не лише про її бажання експериментувати, а й про те, що Rockstud можуть стати об’єктом інтересу широкої аудиторії знову.

