Головна Культ Культові туфлі знову в моді завдяки Дакоті Джонсон — фото

Культові туфлі знову в моді завдяки Дакоті Джонсон — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:01
Які культові туфлі носить Дакота Джонсон — ефектна модель
Дакота Джонсон. Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

Американська акторка Дакота Джонсон знову привернула увагу модних критиків, з’явившись на Тижні високої моди в Парижі в парі туфель Valentino Rockstud, які стали символом бренду. Акторка поєднала їх із несподіваним образом, який точно не залишився непоміченим.

Про це пише Glamour.

З першого погляду здається, що ансамбль Дакоти міг би здаватися занадто сміливим або навіть хаотичним, але він працює завдяки дрібним деталям. 

Ефектні туфлі в образі Дакоти Джонсон

Акторка обрала для нового образу прозорі нюдові панчохи з ніжним флористичним візерунком — легкий контраст до чорних мереживних шортів. Блузка з анімалістичним принтом із бантом на шиї додає нотку театральності, а драпірований жакет золотисто-коричневого відтінку з підплічниками й манжетами з еко-хутра надає образу розкоші. Всі ці елементи разом створюють щось середнє між класикою й авангардом, де не відчувається дисонансу.

Лаймовий клатч, який Дакота вибрала для завершення луку, підкреслює сміливий, але контрольований колірний акцент, а вузькі окуляри в стилі cat-eye додають образу елегантності старої школи. 

Образ Дакоти Джонсон з ефектними туфлями
Туфлі Дакоти Джонсон. Фото: Jacopo Raule/Getty Images for Valentino

Самі туфлі Valentino Rockstud з’явилися ще на показі осінньої колекції 2010 року і швидко стали знаковим елементом гардеробів по всьому світу завдяки впізнаваним заклепкам. Алессандро Мікеле, креативний директор бренду, повернув їх у колекції передосінньої лінії 2026 року, і очевидно, що Rockstud знову готові привертати увагу не лише на подіумах, а й у вуличному стилі.

Цікаво, що Дакота, яка зазвичай обирає комфортні речі й простий крій, наважилася на таку сміливу комбінацію. Це говорить не лише про її бажання експериментувати, а й про те, що Rockstud можуть стати об’єктом інтересу широкої аудиторії знову. 

Раніше ми писали про те, які туфлі з 90-х повертаються в моду цього року. З ними легко можна створити різні образи.

Також ми повідомляли, що Дженніфер Лоуренс показала наймодніше взуття на ций сезон. Воно точно врятує від морозів.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
